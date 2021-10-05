Цена на сахар в Украине может увеличиться из-за роста стоимости газа: на сколько и когда

В Украине стартовал сбор сахарной свеклы. Так, по состоянию на конец сентября заводы переработали 746,9 тысячи тонн сахарной свеклы и произвели 90,6 тысячи тонн сахара. Из-за высокой урожайности цена на сахар уже стабилизировалась, и сейчас килограмм "белого золота" стоит минимум на 10% ниже, чем в августе. Однако, несмотря на оптимистические прогнозы, существуют другие причины, которые могут стимулировать подорожание. Delo.ua рассказывает о них.

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По данным "Укрцукор", в текущем маркетинговом году площадь посевов под сахарную свеклу составляет 220,6 тысячи гектаров. В прошлом году— 206 тысяч гектаров. Прогноз по урожайности также показывает положительную динамику: в прошлом году 470-475 центнеров с гектара, а в нынешнем — 480 центнеров с гектара.

Плюс ко всему увеличилось количество заводов по производству сахара: в 2020-м работало 15 предприятий, а в этом году уже 20.

По прогнозу "Укрцукор", в текущем маркетинговом году украинским предприятиям удастся произвести сахара в пределах 1,45 млн тонн. В прошлом году эта цифра составила 1,01 млн тонн. Исходя из оптимистического прогноза конечная цена уже составляет 18-20 гривен за килограмм сахара при том, что еще в августе он стоил 21-22 гривны за килограмм.

Однако эксперты "Укрцукор" не спешат прогнозировать цену на сахар в Украине до конца года из-за стоимости газа, которая закладывается в себестоимость товара и постоянно растет. Если в прошлом году в себестоимость товара закладывали 40% от затрат на газ, то в 2021 году — 70-80%.

"Сейчас сложно делать прогнозы, какой будет цена на сахар в Украине в конце года, так как стоимость газа уже выросла в разы. Если в прошлом году цена на газ составляла 7-8 гривен, то в этом году за куб платят уже 28 гривен", — отметил эксперт "Укрцукор" Назар Михайловин.

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Кроме того, при такой урожайности есть шансы увеличить экспорт. Но с приходом пандемии в 2020 году большую часть украинского экспортного рынка — Узбекистан и Азербайджан — поглотила Россия. Из-за сложностей в логистике Украина сейчас не может экспортировать туда "белое золото", поэтому этим странам дешевле закупать его у России.

По словам Назара Михайловина, чтобы улучить ситуацию с экспортом, государству необходимо внедрить дотации на вывоз сахара. Также нужны дотации на выращивание сахарной свеклы, поскольку сейчас фермер на один гектар тратит около 42 тысяч гривен с НДС при давальческой цене 1200-1300 гривен с НДС за тонну.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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