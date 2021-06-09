Украина за счет импорта ликвидировала дефицит сахара

В мае 2021 года Украина импортировала 60 тысяч тонн сахара-сырца, в результате чего перекрыла дефицит сахара на внутреннем рынке.

В Украинской ассоциации аграрного бизнеса (УКАБ) напоминают, что в 2020 году из-за сокращения посевных площадей и снижения урожайности сахарной свеклы сократились объемы производства и предложения сахара на внутреннем рынке и произошел рост цен.

По данным Госстата, с начала 2021 года нехватка запасов на складах составляла около 148 тысяч тонн сахара. На сегодняшний день этот потенциальный дефицит уже почти покрыт за счет импортных поставок.

Так, в начале 2021 года в страну было ввезено 40 тысяч тонн беспошлинного белого сахара из стран Европейского Союза в рамках соглашения об ассоциации Украина — ЕС.

Кроме этого, был использован механизм импорта по соответствующим лицензиям сахара-сырца в пределах установленной квоты до 260 тысяч тонн.

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В частности, в мае Украина импортировала 60 тысяч тонн сахара-сырца, который поступил из Бразилии — основного производителя и поставщика сахара из тростника на глобальном рынке.

До конца июня также ожидается поставка еще одной партии в 27 тысяч тонн сырья.

Аналитики отмечают, что в результате этого, ценовых скачков на украинском рынке сахара не предвидится, так как Украина смогла перекрыть дефицит сырья импортом.

"По состоянию на 1 июня цены в рознице в среднем составляют 24,9 грн/кг, против 25,5 грн/кг в начале мая. Несмотря на рост посевных площадей сахарной свеклы и текущие благоприятные погодные условия, можно рассчитывать на достаточный урожай в этом году, что позволяет ожидать некоторого снижения цен на сентябрь с началом сезона сахароварения. Вместе с тем, поддержку ценам внутреннего рынка продолжают оказывать высокие ценовые показатели на международных рынках", — заявил гендиректор УКАБ Роман Сластен.

Стоит отметить, что 8 апреля Минэкономики отмечало стабилизацию розничной цены на сахар — на уровне 24,5 грн за килограмм.

В январе–феврале 2021 года экспорт украинского сахара составил 2006 тонн, что примерно в 13 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

После этого Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициировало отмену до 1 октября пошлины на сахар в сумме 50% от таможенной стоимости для 120 тысяч тонн этого продукта, что должно смягчить ситуацию с дефицитом сахара на украинском рынке.