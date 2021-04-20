Минэкономики предлагает сгладить дефицит сахара в Украине, отменив ввозную пошлину на него

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует отмену до 1 октября пошлины на сахар в сумме 50% от таможенной стоимости для 120 тысяч тонн этого продукта, что должно смягчить ситуацию с дефицитом сахара на украинском рынке.

Проект соответствующего закона ведомство опубликовало на своем сайте 20 апреля. Им предлагается добавить соответствующий пункт в заключительные и переходные положения Таможенного кодекса.

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"Временно, до 1 октября 2021, освобождается от налогообложения ввозной пошлиной сахар, классифицируемый по товарной позиции 1701 99 10 00 согласно УКТ ВЭД, который ввозится на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта в объеме 120 тысяч тонн", — гласит предлагаемая норма.

В случае одобрения Кабинетом министров и дальнейшего принятия Верховной Радой закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

В своем анализе Минэкономики объясняет, что из-за неблагоприятных погодно-климатических условий и сокращения посевных площадей сахарной свеклы в 2020/21 маркетинговом году в Украине было произведено лишь около 1,1 млн тонн сахара при потребности внутреннего рынка не менее 1,3 млн тонн. В свою очередь, ограниченное предложение сахара на рынке вызвало резкий рост цен на этот продукт.

При этом росту импорта товаров препятствует снижение курса национальной валюты. Ввиду этого для стимуляции импорта сахара и стабилизации ситуации на рынке министерство и предлагает временно освободить от налогообложения ввоз этого продукта.

Отмечается, что в итоге это уменьшит ажиотажный спрос на сахар на внутреннем рынке и обеспечит конкурентное производство сахаросодержащих продуктов. По прогнозам Минэкономики, данная мера затронет около 150 производителей такой продукции.

Напомним при этом, что 8 апреля Минэкономики отмечало стабилизацию розничной цены на сахар — на уровне 24,5 грн за килограмм.

В январе–феврале 2021 года экспорт украинского сахара составил 2006 тонн, что примерно в 13 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года.