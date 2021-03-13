Экспорт украинского сахара в 2021 году снизился в десятки раз

В январе–феврале 2021 года экспорт украинского сахара составил 2006 т, что в десятки раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года (25,9 тысячи т).

Об этом со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины сообщает AgroPortal.

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В то же время отмечается, что с начала 2020/21 маркетингового года экспорт сахара составил 70,87 тысячи т, что в 1,5 раза выше аналогичного показателя 2019/20 МГ (47,8 тысячи т).

Уточняется, что стоимость экспорта сахара за первые два месяца 2021 года составила почти $1,1 млн.

При этом крупнейшими импортерами украинского сахара от всего экспорта (в денежном эквиваленте) выступили Израиль (47,47%), Германия (33,43%) и Молдова (14,42%).

В свою очередь импорт свекольного сахара за январь–февраль 2021 года составил 6200 т (январь — 876 т, февраль — 5288 т).

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Крупнейшими экспортерами сахара в Украину от всего импорта (в денежном эквиваленте) выступили Польша (52,39%), Франция (18,51%) и Литва (17,85%).

Импорт других сахаров за отчетный период составляет более 4000 т, экспорт — 8200 т.

Также известно, что экспорт мелассы в январе–феврале 2021 года составляет 710 т (Израиль импортировал 100%), а импорт за соответствующий период составляет 825 тонн.

Ранее сообщалось, что украинские производители сахара начали взвинчивать цены на свою продукцию.