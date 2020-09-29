Украинские производители сахара начали взвинчивать цены

Покупатели в розничных продуктовых магазинах вскоре увидят новые ценники на сахар. Производители и поставщики повышают цены в мелком и крупном опте, в ряде случаев до 30-50%. Основными причинами производители называют низкое качество нового урожая сахарной свеклы и как следствие, снижение объемов производства. Помимо этого, новый сезон сахароварения для обеспечения рынка продукцией нового урожая к нынешнему времени открыли лишь девять украинских заводов.

Эксперты призывают Антимонопольный комитет обратить внимание на поведение производителей: экономических причин для повышения цен они не видят, а полагают, что производители сахара хотят извлечь дополнительную прибыль, создавая искусственный ажиотаж. А представители ритейла опасаются очередных репрессивных пожарных мер со стороны государства, и призывают увидеть причину проблемы — рост отпускных цен производителей и поставщиков в опте.

Ажиотаж без дефицита

Эксперты с настороженностью и удивлением восприняли сообщения о повышении отпускных цен на сахар со стороны производителей. В считанные дни цены предприятий-поставщиков взлетели более чем на 2 000 гривен за тонну. "Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации "Укрцукор")", — сообщил специализированный агропортал Agroperspectiva.

По его данным, к нынешнему времени оптово-отпускные цены на сахар составляют в Украине 16 700 грн/т, в то время как еще неделей ранее цены были на уровне 11 500 — 11 900 грн/т в зависимости от качества и сроков оплаты. А ряд поставщиков повысили отпускные цены более чем на 50%.

Отраслевые эксперты уверяют: дефицита сахара на украинском рынке нет и не предвидится. "С учетом переходящих остатков ресурсы сахара на период 2020/2021 маркетингового года в полном объеме обеспечивает потребности внутреннего рынка сахаром и значительного роста цен не предполагается", — рассказал изданию AgroPortal Назар Михайловин, аналитик сырьевых рынков и сельского хозяйства национальной отраслевой ассоциации "УкрЦукор". Эксперт отметил, что в текущем году сбор урожая начался немного позже обычного, но на общий рыночный баланс этот фактор не окажет влияния.

Тем не менее, розничные продавцы сахара — магазины и ритейл-сети — с опаской наблюдают за повышением отпускных цен производителей. Ведь сахар — одна из составляющих корзины из десяти товарных позиций продуктов повседневного потребления, изменение цен на которые на своих полках розничные продавцы обязаны декларировать. В эту условную "корзину для мониторинга цен" входят также крупа гречневая, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории СІ, птица (тушка куриная), масло сливочное жирностью 72,5% и даже негазированная минералка.

Поставщики сахара "подставили" розничных продавцов

У продавцов еще свежи в памяти события весны этого года: старт жесткой фазы карантина в начале пандемии коронавируса заставил украинцев буквально сметать продукты питания с полок. Поставщики продуктов для ритейла уловили в этом отличную возможность заработать. Как следствие — цена многих товарных позиций, включая лук, морковь, капусту, которыми был буквально завален внутренний рынок и склады, взлетела на 75-170%. Розница восполняла товарные запасы на полках товарами по предложенным поставщиками ценам — альтернативой этому могли быть лишь пустые полки и тотальный дефицит.

Но рост цен на полках розничных магазинов привлек внимание политиков-популистов и регулирующих государственных органов — они обвинили именно ритейлеров в повышении цен. Хотя к этому моменту большинство крупных сетевых операторов даже отказались от собственной мизерной торговой наценки, чтобы предложить покупателям товары по более-менее приемлемой цене на фоне разворачивающегося экономического спада, вызванного пандемией и карантином.

Сейчас проблема состоит и в том, что поставщики стали столь резко взвинчивать свои отпускные цены на сахар, что у розницы не осталось времени на декларирование, как того требуют установленные правительством нормативы. О повышении цен на товары из "мониторинговой корзины" на 15% и более отводится 30 дней до момента использования обновленных ценников на полках магазинов; на 10-15% — за 14 дней до начала применения новой розничной цены; на 5-10% — за три дня до начала применения новой розничной цены. Напомним, что взлет цен у поставщиков и производителей сахара зафиксирован буквально в течение недели — таким образом, помимо взвинчивания цен, они "подставили" ритейл под санкции.

Розничные продавцы и сети снова поставлены перед сложным выбором. "Повышать цены, закупая товар по новой отпускной цене, тем самым нарушать порядок декларирования, установленный Кабмином и получать штрафные санкции. Зато таким образом мы обеспечим наличие товара на полках. Или оставить покупателя без сахара, но избежать голословных обвинений или санкций, ведь запасы на складах по старым закупочным ценам стремительно уменьшаются", — рассказал представитель одной из торговых сетей о сложившейся сейчас ситуации.

Представитель другой розничной сети также рассказал о проблеме взвинчивания отпускных цен и посетовал, что правительство еще не замечает проблемы очень близкого будущего, которую пока что можно безболезненно урегулировать, проводя работу с поставщиками. Есть опасения, что когда проблема станет очевидной, власти снова начнут предпринимать репрессивные пожарные меры, а в борьбе с повышением цен виновными снова "назначат" розницу: "Хочется верить, что после весеннего ценового кризиса правительство сделало выводы и научилось видеть причину повышения цен — рост отпускной стоимости поставщиков, а не только следствие — цены на полках магазинов", — выразил надежду собеседник из крупной ритейл-сети.

Производителей уличили в желании снять ажиотажную премию

Эксперты, наблюдающие за развитием ситуации на рынке сахара, отмечают уже привычный для Украины парадокс: товара на рынке достаточно, склады забиты сахаром, а сезон его пикового потребления для консервации уже закончился. Но производители хотят создать ажиотаж, чтобы искусственно простимулировать волну спроса — это даст возможность разгрузить склады для продукции нового урожая, а заодно получить дополнительную прибыль.

Аналитики напоминают, что украинский рынок сахара перенасыщен этим продуктом и в то же время закрыт от мирового рынка. Это значит, что цены определяют непосредственно производители без оглядки на мировую конъюнктуру — на свое усмотрение. Поэтому попытки государства оказывать административное давление на розничных продавцов попросту бесполезны, а могут еще больше навредить рынку — розница попросту уберет с полок сахар, чтобы избежать санкций и обвинений. Кому будет лучше от такого "госрегулирования" — вопрос риторический.

"Рынок закрыт, а у производителей более низкий урожай. Но при этом они хотят сохранить свою 30%-ю рентабельность, хотя реально она стала ниже на 10%-15%. Но производители не хотят терять эти 10%-15%, а пытаются выкачать свою норму доходности из кошельков потребителей.

Если же говорить об угрозе дефицита сахара на магазинных полках — это чистая информационная провокация, привычный инструмент, к которому неоднократно прибегали производители, чтобы вызвать в обществе панику и сбыть свой товар по завышенным ценам в сжатые сроки. Но, мы знаем, к чему приводит такой ажиотаж: вначале люди сметают по высоким ценам товары с полок, а через пару дней цены падают", — описал происходящее сейчас на рынке сахара Виталий Саблук, аграрный аналитик, эксперт ОО "Независимое экспертное партнерство".

Назар Михайловин, аналитик сырьевых рынков и сельского хозяйства национальной отраслевой ассоциации "УкрЦукор" также отметил, что производство сахара в Украине в этом году может сократиться на 15%, но такие изменения не в состоянии оказать влияния на рыночный баланс — потребности внутреннего рынка все равно обеспечены с запасом.

Один из участников рынка сахара, рассказал, что Украине и ее производителям пора обратить внимание на зарубежные рынки сахара. Например, выросшее в этом году 13% потребление этого продукта рынке из полутора миллиардов потребителей в Китае — потенциально огромный рынок сбыта излишков сахара с украинского рынка. Как сообщило Главное таможенное управление КНР, страна в течение 2020 года уже импортировала 2,23 миллиона тонн этого продукта. Засуха и вредители в странах ЕС привели к снижению объемов производства сахара на крупнейших рынках.

"Но для расширения доступа на зарубежные рынки нужно поработать правительству и его чиновникам, и производителям — установить отношения с покупателями за рубежом, наладить логистику, поставки. Но все выбрали и многие годы используют более простой путь: куда проще два-три раза в год создать панику на внутреннем рынке и обчистить карманы украинцев, чем затевать такие сложные и долгие стратегические проекты", — обрисовал ситуацию представитель сахарной отрасли.

Экономические аналитики напоминают, что при вступлении в ВТО Украина не защитила свои квоты на поставки сахара, также этот вопрос проигнорирован в других торговых соглашениях Украины с зарубежными странами. Из-за этого внутренний рынок перенасыщен, а цены здесь формируют производители без оглядки на мировую конъюнктуру на собственное усмотрение.

Эксперты единодушны в том, что на поведение производителей сахара и его последствия для потребителей должен обратить внимание Антимонопольный комитет. "АМКУ должен разобраться в первопричинах роста цен. В первую очередь — классифицировать действия небольшого пула украинских производителей с особой тщательностью — чем вызваны колебания цен. АМКУ должен взять в расчёты структуру себестоимости сахара прошлого года, учесть индексы факторов производства", — отмечает Виталий Саблук.

Как раз объективных экономических оснований для роста цен сахара эксперты не находят: "Рост цен производители пытаются обосновать ростом себестоимости сахара. Хотя экономических факторов для роста себестоимости, честно говоря, я не вижу: дизтопливо в текущем году было дешевле, чем год назад, минеральные удобрения — тоже. Сказать, что производители сильно подняли зарплаты — не поверю. Они просто хотят поднять цены. Но реалии таковы: в Украине перепроизводство сахара и при этом очень сократились объемы экспорта. Я думаю, что оснований для роста цен нет — это "хотелки" производителей, не подкрепленные экономическими факторами", — пояснил Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Эксперт также полагает, что на поведение производителей сахара должен обратить внимание АМКУ.