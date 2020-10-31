Украина сократила экспорт сахара более чем в 2 раза

В январе — сентябре 2020 года Украина экспортировала 98,05 тысяч т сахара на сумму $36,9 млн.

Об этом со ссылкой на данные Государственной таможенной службы сообщает UAFES.

Указано, что этот показатель более чем в 2 раза ниже экспорта сахара за аналогичный период минувшего года (219,9 тысяч т сахара на $79,3 млн).

Как отмечается, основными импортерами украинского сахара за 9 месяцев 2020 года были:

Турция — на $8,87 млн (24,05%);

Ливия — на $3,26 млн (8,84%);

Палестина — на $3,26 млн (8,82%);

прочие — на $21,5 млн (58,28%).

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Ранее сообщалось, что украинские производители сахара начали взвинчивать цены на свою продукцию.

Напомним, по состоянию на 22 октября 2020 года украинские сельхозпроизводители собрали 6,48 млн тонн основных культур с площади 20,6 млн гектаров.

В частности зерновых и зернобобовых культур намолочено 48,8 млн тонн с площади 12,7 млн га (83% к прогнозу).