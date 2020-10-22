Эксперт прокомментировал нетипичное подорожание сахара в Украине

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", гендиректор "Индустриальной молочной компании" Алекс Лисситса отмечает, что совокупность сложившихся условий, скорее всего, приведет к тому, что Украина, исторически являвшаяся крупным производителем сахара, станет его импортером. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя нетипичное осеннее подорожание этого продукта.

"Мы, украинцы, привыкли, что сахар дорожает, когда стартует сезон консервирования. Кроме того, классически в Украине цена на сахар росла перед Новым годом, перед Пасхой, а также в мае-июне, когда сахара в балансе почти не было. В этом году все изменилось — сахар начинает дорожать осенью, в разгар уборки сахарной свеклы", — отметил он.

По данным ассоциации "Укрсахар" на 21 октября, работу начали 28 заводов и уже произведено 280 тысяч тонн сахара из 2,4 млн тонн свеклы.

При этом Лисситса задался вопросом, сможет ли Украина вообще обеспечить себя сахаром в нынешнем году, даже с учетом падения его потребления с фиксировавшихся ранее 2 млн тонн до примерно 1,3 млн.

"Возникает логичный вопрос: отечественные сахаропроизводители смогут удовлетворить потребности украинского рынка? Ведь цены на мировом рынке также растут в результате неурожая во Франции и Германии. Есть проблемы с урожаем и в других европейских странах. Поэтому открытым остается вопрос, будет ли Украина в этом году завозить сахар-сырец", — написал он.

По словам эксперта, причины ситуации заложены в нерыночной аграрной политике, которая проводится в Украине последние 30 лет.

"Регулирование ориентировано на переоборудование производства, на сохранение статус-кво ситуации, фактическое введение минимальных цен, контроля за ценами, введение квот на производство сахара. То есть, на украинский рынок сахара так и не смогли зайти современные производители... Сейчас мы оказались в ситуации, когда нам не хватает сахара, сырья, до этого всего добавились изменения климата. Украина — страна, которая исторически является крупным производителем сахара, скорее всего, станет его импортером", — прогнозирует Лисситса.

По его мнению, для спасения ситуации следует срочно переводить производство сахара на запад Украины, где позволяют погодно-климатические условия, для чего запустить программу стимулирования с государственными дотациями 50% капитальных расходов.

Также экономист убежден, что нужно запустить государственную программу восстановления орошения, поскольку без орошения сахарная свекла в южных регионах, в Полтавской и Кировоградской областях в ближайшие 10 лет выращиваться точно не сможет из-за изменений климата.

Кроме того, по словам Лисситсы, нужна программа стимулирования производства — например, касающиеся логистики или возмещения закупок отечественной техники, а также стимулирования потребления натурального сахара.

"Здесь вообще надо определиться, хотим мы этого или нет. Если не хотим, то надо думать, какие заводы построить для производства сахарозаменителей. И должны они быть натуральными или искусственными. Готов ли потребитель к этому? Готовы ведомства и наша бестолковая НААН проанализировать этот рынок?" — задался вопросами он.

В то же время основатель УКАБ уверен, что политики не обратят внимания на эту проблему, потому сахар в Украине будет дорожать и дальше.