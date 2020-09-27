В Украине подскочили цены на сахар

За последние несколько дней сахарные предприятия Украины подняли цены более чем на 2 тыс. грн за тонну, пишет agronews.ua.

Как отмечает издание, подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работают всего лишь 9 сахарных заводов.

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По состоянию на 21 сентября оптово-отпускные цены на сахар составляли в Украине 13,9 тыс. за тонну (с учетом НДС).

По состоянию на 16 сентября оптово-отпускные цены на сахар составляли в Украине 11,5 -11,9 тыс. грн за тонну (в зависимости от качества и сроков оплаты).

Напомним, в конце апреля мировые котировки на сахар-сырец впервые за 12 лет опустились ниже 10 центов/англо-фунт, достигнув 9,8 центов/англо-фунт.

Начиная с 12 марта сахар-сырец подешевел на 40%, а майские фьючерсы на бирже в Нью-Йорке в пятницу опустились до самого низкого с июня 2008 года уровня 215 $/т

Ранее в ассоциации "Укрцукор" заявляли, что оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году вырастут на 18% — до 13 тысяч грн за тонну в связи с уменьшением производства сахара.

Также сообщалось, что за 2018/2019 маркетинговый год (МГ) (сентябрь-2018 — август-2019) украинские производители экспортировали 409,8 тысячи тонн сахара на сумму $144,3 млн.