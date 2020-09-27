Потребрынки 1 час назад

В Украине подскочили цены на сахар

Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работают всего лишь 9 сахарных заводов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

За последние несколько дней сахарные предприятия Украины подняли цены более чем на 2 тыс. грн за тонну, пишет agronews.ua.

Как отмечает издание, подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работают всего лишь 9 сахарных заводов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По состоянию на 21 сентября оптово-отпускные цены на сахар составляли в Украине 13,9 тыс. за тонну (с учетом НДС).

По состоянию на 16 сентября оптово-отпускные цены на сахар составляли в Украине 11,5 -11,9 тыс. грн за тонну (в зависимости от качества и сроков оплаты).

Напомним, в конце апреля мировые котировки на сахар-сырец впервые за 12 лет опустились ниже 10 центов/англо-фунт, достигнув 9,8 центов/англо-фунт.

Начиная с 12 марта сахар-сырец подешевел на 40%, а майские фьючерсы на бирже в Нью-Йорке в пятницу опустились до самого низкого с июня 2008 года уровня 215 $/т

Ранее в ассоциации "Укрцукор" заявляли, что оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году вырастут на 18% — до 13 тысяч грн за тонну в связи с уменьшением производства сахара.

Также сообщалось, что за 2018/2019 маркетинговый год (МГ) (сентябрь-2018 — август-2019) украинские производители экспортировали 409,8 тысячи тонн сахара на сумму $144,3 млн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине резко взлетели цены на муку
В Украине резко взлетели цены на муку
В Украине для поддержки молочной отрасли создадут Фонд плодородия земли
В Украине для поддержки молочной отрасли создадут Фонд плодородия земли
Кабмин убрал пенсионный сбор при пенсионном страховании жилья
Кабмин убрал пенсионный сбор при пенсионном страховании жилья
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Протестующие двух шахт Кривого Рога в полном составе поднялись на поверхность

  3. Суд признал банкротом "Киевэнерго" Ахметова

  4. В Украине подскочили цены на сахар

  5. Упавший под Харьковом АН-26 должен был до октября пройти процедуру продления срока службы

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...