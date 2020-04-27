Мировые цены на сахар обвалились до 12-летнего минимума

На прошлой неделе мировые котировки на сахар-сырец впервые за 12 лет опустились ниже 10 центов/англо-фунт, достигнув 9,8 центов/англо-фунт.

Начиная с 12 марта сахар-сырец подешевел на 40%, а майские фьючерсы на бирже в Нью-Йорке в пятницу опустились до самого низкого с июня 2008 года уровня 215 $/т, сообщает GrainTrade.

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Котировки белого сахара в мешках снизились меньше, и августовские контракты в Париже 21 апреля торговались по 322 $/т, что превышает локальный минимум июля-августа прошлого года. Стоит отметить, что цены на сахар опустились не так сильно, как на нефть или другие сырьевые товары.

"После двух сезонов профицита, когда в большинстве стран накапливались запасы и снижались цены на сахар, в 2019/20 МГ (маркетинговом году — Delo.ua) в мире наблюдается дефицит сахара из-за сокращения производства в Индии, Пакистане, Таиланде, Украине и отдельных странах ЕС из-за засушливой погоды. Частично ситуацию компенсирует увеличение производства в России с 6,13 до 7,71-7,75 млн т и Бразилии благодаря уменьшению переработки тростника на этанол", — пояснили аналитики.

Прогнозируется, что из-за засушливых погодных условий и низких цен на сахар, в 2020/21 МГ существенно сократятся площади сева сахарной свеклы в Германии, Украине, Беларуси и на юге России.

Несмотря на рекордные темпы экспорта, запасы сахара в России и Беларуси составляют 2,15 млн тонн, и начиная с ноября 2016 года максимум для этого времени года постоянно обновляется.

По прогнозу Минсельхоза России, в 2020 году площади сева сахарной свеклы уменьшат на 16% до 945 тыс га, а на 23 апреля ими засеяно 602,5 тыс га или 63,8% от запланированного объема. Незначительно уменьшит площади сева и Беларусь.

В Украине сахарной свеклой засеяно 199,8 тысяч гектаров из запланированных 209 тысяч, тогда как в 2019 году ею было засеяно 220 тысяч гектаров. В прошлом году страна сократила производство сахара почти на 30% до 1,48 млн т вследствие уменьшения посевных площадей и низких мировых цен, а также сокращения экспорта из-за высокой конкуренции с Россией на рынках бывших советских республик.

"Мировой спрос на сахар в этом году продолжит снижаться вследствие сокращения потребления дорогих конфет, соков и сладкой воды, вызванного карантинными ограничениями", — прогнозируют эксперты.

Ранее в ассоциации "Укрцукор" заявляли, что оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году вырастут на 18% — до 13 тысяч грн за тонну в связи с уменьшением производства сахара.

Также сообщалось, что за 2018/2019 маркетинговый год (МГ) (сентябрь-2018 — август-2019) украинские производители экспортировали 409,8 тысяч тонн сахара на сумму $144,3 млн.