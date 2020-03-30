Экономика 2 часа назад

Дефицит сахара в мире составит почти 7 млн тонн — эксперты

Этому будет способствовать сокращение производства сазара в Таиланде и Индии

Дефицит сахара в мире составит почти 7 млн тонн — эксперты Дефицит сахара в мире составит почти 7 млн тонн — эксперты
Сахар. Фото: capital.ua

Мировой дефицит сахара в 2019/20 маркетинговом году (октябрь-сентябрь) составит около 6,7 млн тонн. Этому будет способствовать сокращение производства в Таиланде и Индии, которое частично компенсируется выпуском в Бразилии, сообщает со ссылкой на квартальный отчет Rabobank сайт Аgroportal.ua.

По словам экспертов, в начале февраля фьючерсы на сахар-сырец выросли на 15 $/фунт, так как ущерб тайскому урожаю стал очевидным.

Однако, после падения нефти на фоне отсутсвия дороговоренности ОПЕК с Россией, сахар опустился ниже 11 $/фунт.

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"Что касается влияния кризиса коронавируса на потребление, то Rabobank не предвидит серьезного влияния на глобальное потребление сахара в 2019/20 гг. Но изменения в странах, серьезно пострадавших от вируса, приводит к снижению спроса на глобальном уровне. На данный момент мы ожидаем возврата к более "нормальному" росту спроса в 2020/21 маркетинговом году", — говорится в сообщении.

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Ранее в ассоциации "Укрцукор" заявляли, что оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году вырастут на 18% — до 13 тысяч грн за тонну в связи с уменьшением производства сахара.

Также сообщалось, что за 2018/2019 маркетинговый год (МГ) (сентябрь-2018 — август-2019) украинские производители экспортировали 409,8 тысяч тонн сахара на сумму $144,3 млн.

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