Эксперты прогнозируют существенное подорожание сахара

По результатам 2020 года конечная цена для потребителей сахара может возрасти до 10%.

Такие прогнозы в комментарии для AgroPortal.ua дал генеральный директор Pro-Consulting Александр Соколов.

По его словам, это может произойти из-за меньшей урожайности за счет сокращения на 30% посевной площади под сахарную свеклу в 2019 году и рецессии производства.

Соколов отметил, что могут наблюдаться трудности в пополнении недостатка стратегических продовольственных запасов для дальнейшей реализации продукции с прогнозируемым ростом среднерыночной цены.

"Цена на сахар в Украине прогнозируемо возрастет, ведь вместе с ростом спроса весной начнется его подорожание. Однако, прослеживая тенденции по индексу потребительских цен за 2019 год, это не является сигналом дефицита как хронического явления", — рассказал эксперт.

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Так, по данным специалиста, в 2018 году наблюдалось перепроизводство сахара, что позволило снизить цены, поэтому повышение цен возможно на большем уровне, чем в 2019 году, но не более чем на 2-3%.

Соколов обратил внимание, что с начала года уже наблюдается рост цены на сахар. Однако, на общем фоне индекса потребительских цен, стоимость сахара остается относительно приемлемой.

"Основным отличием была сезонность цен на сахар. Поскольку сезон сахароварения начинается в августе–сентябре, цены в предыдущих месяцах росли", — подытожил он.

Стоит отметить, что товарооборот розничной торговли Украины в январе 2020 года в сопоставимых ценах увеличился на 12,1% по сравнению с январем 2019 года.

По данным Госстата, в январе 2020 года оборот розничной торговли по сравнению с декабрем 2019 года снизился на 21,9%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе 2020г по сравнению с январем 2019 года зафиксирован в Запорожской (на 17,7%), Тернопольской (на 17,4%), Кировоградской (на 16%), Хмельницкой и Киевской (на 15,4%), Черновицкой (на 14,9%), Львовской (на 14,8%), Днепропетровской (на 14,3%), Полтавской (на 14,1%) и Херсонской (на 14%) областях.

Напомним, Украина в 2019 году в полном объеме использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 12 группам товаров из 37.