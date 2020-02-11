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АПК 60 минут назад

Украина больше всего импортирует семена зерновых и масличных культур

Львиную долю (90,0%) в импорте в Украину семян зерновых культур составила кукуруза

Украина больше всего импортирует семена зерновых и масличных культур Украина больше всего импортирует семена зерновых и масличных культур
Семена

Украина в январе–ноябре 2019 года импортировала 32,5 тысяч т семян зерновых и 42,0 тысячи т семян масличных культур на общую сумму $427,8 млн.

Это — почти в 34 раза превышает объемы отечественного экспорта семенного материала в $12,7 млн, сообщает AgroPortal.

"В 2019 году львиную долю (90,0%) в импорте в Украину семян зерновых культур составила кукуруза — 29,4 тысяч т. Семенной пшеницы закупили за рубежом 1,9 тысячи т", — рассказал заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Александр Захарчук.

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В свою очередь в импорте семян масличных культур на подсолнечник приходится 70%. Его поставки составили 29,6 тысяч т. Также закупили 9,1 тысяч т рапса и 1,1 тысяч т сои. На эти виды продукции приходится более 90% отечественного импорта.

При этом в стоимостном измерении семена подсолнечника занимают более половины (53%) отечественного импорта семенного материала. На него потратили $224,4 млн.

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Указано, что около половины (41,2%) этого вида семенного материала — 8,5 тысяч т на $92,4 млн — Украина закупила у США, более четверти (26,7%) — в Турции (5,7 тысяч т на $59,9 млн), во Франции — 2,3 тысяч т на $25,6 млн (11,4%), Испании — 1,4 тысяч т на $13,2 млн (5,9%).

Также отмечается, что более четверти (27,6%) от общей суммы закупок семенного материала $118,1 млн — было потрачено на приобретение кукурузы. Основными ее поставщиками в Украину были Румыния — 11,2 тысяч т на $36,2 млн (30,7%), Венгрия — 8,2 тысяч т на $30,4 млн (25,7%), Франция — 4,4 тысяч т на $25 млн (21,2%). В Швейцарии кукурузы закупили 1,6 тысяч т на сумму $8,2 млн (6,9%), а в Сербии — 2,4 тысяч т на $7,3 млн (6,2%).

"Семена сои общей стоимостью $2,0 млн импортировали из Канады (774 т — 71,5% импорта сои), Австрии (98 т), Франции (97 т) и Чехии (62 т)", — говорится в сообщении.

Рапса за 11 месяцев 2019 года закупили на $37,1 млн. Основные поставщики продукции — Германия — 2,2 тысяч т на $17,3 млн (46,6%) и Франция — 1,4 тысяч т на $13,6 млн (36,7%). Значительно меньшие поставки осуществили Испания (9,7%) и Польша (5,4%).

Кроме того, как сообщается, сохраняется тенденция к росту импорта семян сахарной свеклы и овощей. Так за январь–ноябрь 2019 года закуплено почти 600 т семян сахарной свеклы на $18,3 млн.

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Импорт семян овощей в стоимостном измерении увеличился по сравнению с 2018 годом на 1,6% и составил $22,7 млн. Также увеличиваются закупки семян нишевых культур, в частности, сорго, льна и горчицы.

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