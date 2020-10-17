Потребрынки 1 час назад

Coca-Cola прекращает производство своей первой диетической газировки

Производитель держался за исчезающий бренд, но пандемия коронавируса вызвала крупные убытки компании

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Американская компания Coca-Cola Co. решила отказаться от производства своего первого диетического напитка Tab, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщает издание, бренд Tab был выпущен в 1963 году, напиток стал первой диетической газировкой Coca-Cola. В 1970–1980-е годы продукт достиг пика популярности.

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После выпуска диетической Diet Coke популярность Tab начала снижаться, однако Coca-Cola продолжала производить Tab из-за отношений с клиентами.

В газете отмечают, что поклонники газировки звонили в штаб-квартиру Coca-Cola и подписывали петиции, если не могли найти Tab.

По данным Euromonitor International, в 2019 году продажи Tab в мире составили $22 млрд, или 0,1% от общего объема продаж диетической колы. При этом, доля Diet Coke составила 35% продаж, а Coke Zero Sugar — 22%.

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По словам директора Coca-Cola по инновациям и маркетингу Кэт Кетцер, компания хочет создать "пространство для новых брендов. Она подчеркнула, компания отсеивает небольшие бренды, у которых нет потенциала и продажи которых не растут.

В сентябре текущего года в Coca-Cola сообщили, что планируют отказаться почти от половины своих 500 брендов в условиях пандемии. По информации администрации компании, это станет частью реструктуризации, которая включает сокращения и принятие обновленной маркетинговой стратегии.

В частности, в этом году компания планирует снять с производства Diet Coke с вишневым вкусом, лимонад Sprite и низкокалорийную Coke Life с добавлением заменителя сахара. Компания уже прекратила выпускать соки под брендом Odwalla и кокосовую воду Zico.

Напомним, в мае 2018 года Coca-Cola впервые за 125 лет существования выпустила алкогольный напиток, который появился в магазинах Японии.

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