Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод украинской компании T.B. Fruit

Уже который год подряд компания из Украины занимает третью лидерскую позицию в рейтинге крупнейших производителей концентрированных соков в Европе.

Речь идет о группе компаний T.B. Fruit, в состав которой входят семь заводов по переработке фруктов и овощей, четыре из которых находятся в Украине (другие — в Польше и Молдове). Украинскому потребителю компания известна по сокам прямого отжима ТМ "Galicia", а мир знает T.B. Fruit как мощного производителя концентрированных натуральных соков.

Общая мощность перерабатывающих заводов T.B. Fruit составляет 1 млн тонн фруктов, овощей и ягод. А это, соответственно, почти 150 тысяч тонн концентрированного сока ежегодно.

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Как стало известно, в прошлом году из фруктов и ягод, переработанных на заводах компании, была сделана каждая 10-я бутылка сока в мире и каждая 4-я бутылка яблочного сока в США (в 2014 году T.B. Fruit был крупнейшим экспортером яблочного концентрированного сока в США).

Из украинского сырья изготавливаются сотни торговых марок в мире. Концентрированные соки производства T.B. Fruit поставляются глобальным лидерам, таким как Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Refresco, Eckes-Granini. В Украине из концентрированного сока T.B. Fruit изготавливают соки для таких известных украинских брендов как: Sandora, "Садочок", "Сандорик", Rich, "Живчик" и др.

Основатель и владелец T.B. Fruit Тарас Барщовский сообщил, что к началу 2020 года география экспорта продукции компании (около 90%) насчитывает 40 стран мира, среди которых труднодоступные для украинского производителя рынки США, Европы, Японии, Израиля. А эти страны очень внимательно относятся к качеству сырья, поступающего к ним.

СПРАВКА

Сегодня T.B. Fruit — это вертикально-интегрированная международная группа компаний с замкнутым циклом производства, и один из немногих украинских производителей, уверенно себя чувствует на мировых рынках. В Украине мало кто знает, что именно T.B. Fruit, например, входит в тройку крупнейших в мире производителей яблочного пектина.

Кроме 7-ми заводов по переработке фруктов и овощей Группе компаний принадлежит транспортно-логистический, инжиниринговый и деревообрабатывающий бизнесы. В зависимости от сезона на предприятиях T.B. Fruit работает 2,5-3,5 тысячи человек.