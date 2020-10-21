Недорого, вкусно и полезно: можно ли правильно питаться с ограниченным бюджетом

Вы смотрите на гуру здорового питания и задаетесь вопросом, как они могут позволить себе всю эту здоровую пищу? Или вы сами уже пытались присоединиться к движению за правильное питание, но бюджет не выдерживал такой нагрузки? Есть способы, которые помогут изменить ситуацию к лучшему.

1. Составьте план питания

Вы, наверное, слышали поговорку "Если не планировать, любой план провалится". Эта фраза идеально подходит к теме бюджета на здоровое питание. Дело в том, что большинство здоровых продуктов на самом деле стоят не так дорого, как кажется. Если вы составите план здорового питания в рамках своего бюджета, вы легко сможете сократить расходы примерно до той же суммы, которую вы тратите на нездоровую пищу.

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Запланируйте покупку того, что вы можете купить заранее и сохранить в холодильнике, обязательно вносите в план несколько блюд, состоящих из простых ингредиентов и сезонных овощей. Составьте список покупок из расчета на неделю.

2. Готовьте большими партиями

Приготовление блюд, которые могут храниться несколько дней, сэкономит вам не только деньги, но и время. Кроме того, вы можете найти рецепты разных блюд, в которые входят практически одинаковые ингредиенты. Это позволит еще больше оптимизировать ваш бюджет.

Например, пасту можно есть с овощами, потом с курицей, потом с самостоятельно приготовленным соусом. Если посчитать общую стоимость всех продуктов и разделить на количество приемов пищи, вы увидите, что это в разы дешевле, чем очередной гамбургер или хотдог из фастфуда.

3. Готовьте все блюда за один день

Это приносит двойную выгоду. Во-первых, если у вас есть много еды, которую можно взять с собой, у вас гораздо меньше шансов зайти в кафе или заказать доставку, чтобы перекусить. Во-вторых, заранее приготовленная еда поможет вам лучше придерживаться плана питания.

4. Уменьшите количество перекусов

Конечно, есть полезные перекусы. И если очень хочется, лучше позволить себе съесть натуральный батончик, чем мороженое с топингом и шоколадом. Но постоянное употребление таких перекусов может серьезно сказаться на вашем бюджете.

5. Найдите вкусные замены любимых блюд

У всех нас есть эмоциональная привязанность к еде. Мы всего лишь люди, и лишить себя любимых вкусов, во-первых сложно, а во-вторых может сильно подпортить настроение. Обычно эти истории заканчиваются заказом еды на вынос или покупкой дорогостоящего заменителя.

Вместо того, чтобы доводить себя до такой ситуации, найдите способы заменить любимые блюда. Например, если вы не можете жить без пиццы, поищите рецепт здоровой пиццы и приготовьте ее дома. Чаще всего хорошо подобранный заменитель полностью удовлетворит вашу потребность в удовольствии от еды.

6. Используйте больше дешевых белков

Многие любят стейки. К сожалению, они обходятся очень недешево. Иногда можно себя побаловать сочным куском мяса, а в остальное время использовать в блюдах курицу и яйца. Или даже пару раз в неделю делать вегетарианские дни. Тогда ваша экономия станет еще больше.

7. Покупайте замороженные фрукты и овощи

Конечно, гораздо вкуснее съесть свежий продукт. Но замороженные овощи и фрукты помогают сократить расходы. Кроме того, ученые обнаружили, что такие продукты могут оказать благотворное влияние на организм человека.

Причина в том, что продукты для замораживания собирают в лучший период их созревания и сразу отправляют в заморозку. Свежие фрукты, как правило, собирают намного раньше — они дозревают при транспортировке. Это делает их менее питательными и ароматными, и часто приводит к тому, что производители обрабатывают фрукты искусственными наполнителями, чтобы восполнить недостаток природных питательных веществ.

8. Увеличьте количество калорий с помощью риса и фасоли

Проблема, с которой сталкиваются некоторые люди, пытаясь перейти на здоровое питание, заключается в том, что бывает трудно получить необходимое количество калорий, не используя дорогие "специальные" продукты. Вместо того, чтобы запасаться дорогим безглютеновым хлебом и макаронами, используйте коричневый рис и бобы в качестве основных блюд. Если вы пытаетесь уменьшить вес, основную часть блюда готовьте из овощей с добавлением риса или бобов.

9. Не "выпивайте" свой бюджет

Если посчитать, сколько денег мы тратим на ежедневный кофе по дороге на работу, смузи в соседнем кафе или натуральный лимонад в ожидании встречи, получится внушительная сумма за месяц. Если эти напитки приносят вам удовольствие и вы не представляете свой день без них, готовьте их дома. Вместо сахара в лимонаде используйте мед или стевию, а за основу берите хорошую газированную воду. Вы будете удивлены, насколько это небольшое изменение может повлиять на ваш бюджет.

10. Внимательно относитесь к хранению

Хранение того, что у вас есть, так же важно, как и количество еды, которую вы покупаете. Постарайтесь следить за тем, чтобы покупать только то количество продуктов, которое вы действительно используете до окончания их срока годности. Неплохо планировать два похода в магазин в течение недели — основной и дополнительный. Во время второго похода вы можете докупить быстро портящиеся продукты, чтобы всегда употреблять их свежими.

Хорошее долгосрочное вложение — качественные контейнеры для хранения еды. В них можно сохранить не только купленные продукты, но и готовые блюда.

11. Замораживайте еду, пока она не испортилась

Если вы понимаете, что купили больше продуктов, чем вам нужно на неделю, заморозьте излишек. Иначе в конце недели будете злиться на себя за то, что приходится их выбрасывать — а они часть вашего бюджета.

Большинство замороженных овощей прекрасно подойдут для овощного рагу и супов. Из замороженных фруктов можно сделать смузи. А замороженную зелень использовать в любых блюдах, чтобы повысить уровень полезных веществ!

12. Используйте приложение для контроля бюджета

Есть много отличных бесплатных приложений, которые позволяют планировать и контролировать бюджет. В большинстве из них есть возможность создания лимитов по различным категориям. Если вы будете вносить все доходы и расходы в приложение, вам будет легче контролировать бюджет и защищать себя от лишних трат. Лимит на продукты лучше устанавливать на неделю, так вам будет проще ориентироваться в планах и расходах.

Контроль бюджета на здоровое питание не должен быть помехой для вашего удовольствия от вкусной еды. Найдите способы наслаждаться новым образом жизни и тогда вы с большей вероятностью будете придерживаться его долгое время.