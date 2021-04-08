Минэкономики заявляет о стабилизации цен на сахар

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечает стабилизацию розничной цены на сахар на уровне 24,5 грн за килограмм. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом заявил замминистра Тарас Высоцкий на встрече с представителями отрасли 7 апреля.

"Минэкономики на регулярной основе проводит мониторинг ситуации на сахарном рынке и поддерживает диалог со всеми участниками рынка. На сегодня розничная цена зафиксировалась на уровне 24,5 грн/кг. Мы понимаем необходимость в обеспечении участников производственного процесса сахара сырьем, насыщении внутреннего рынка достаточными объемами сахара и стабилизации ценовой ситуации", — отметил он.

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По словам чиновника, с этой целью в марте Минэкономики выдало лицензии на импорт 120 тысяч тонн сахара-сырца.

Отмечается, что учитывая прошлогодние неблагоприятные погодные условия, в частности, засуху, в Украине было собрано значительно меньше сахарной свеклы — 8,6 млн тонн, что обусловило снижение объемов производства сахара с 1,5 млн тонн в прошлом маркетинговом году до 1,1 млн тонн в текущем.

Поскольку в 2020/2021 МГ внутреннее потребление сахара оценивается в 1,2 млн тонн, и учитывая необходимость формирования переходных остатков сахара на конец МГ на уровне не менее 250 тысяч тонн, объем импорта сахара в Минэкономики прогнозируют на уровне 110 тысяч тонн.

При этом Высоцкий добавил, что сейчас в Минэкономики рассматривается вопрос о выдаче в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тысяч тонн сахара-сырца. Кроме того, в феврале-марте было завезено 40 тысяч тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

Участники встречи отметили, что импорт сахара-сырца позволит обеспечить перерабатывающие отрасли достаточным количеством сырья, что в свою очередь насытит рынок и будет способствовать снижению розничной цены в торговых сетях.

"Себестоимость сахара из импортного сахарного сырья, как отметили участники встречи, составляет около 20 грн/кг. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется, и сахар станет доступнее для украинцев. Между тем, в парламенте рассматривается возможность временного обнуления импортных пошлин на ввоз сахара белого в Украине, что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка", — добавил замминистра.

Отмечается, что по оперативным данным областей, в 2021 году ожидается посев сахарной свеклы на площади почти 230 тысяч га, что позволит полностью удовлетворить внутренний рынок сахаром собственного производства в следующем маркетинговом году, а также экспортировать избыток на внешние рынки.

Напомним, что в январе–феврале 2021 года экспорт украинского сахара составил 2006 тонн, что примерно в 13 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года.