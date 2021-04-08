  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 50 минут назад

Минэкономики заявляет о стабилизации цен на сахар

По словам замминистра, для насыщения рынка в марте были выданы лицензии на импорт 120 тысяч тонн сахара-сырца

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечает стабилизацию розничной цены на сахар на уровне 24,5 грн за килограмм. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом заявил замминистра Тарас Высоцкий на встрече с представителями отрасли 7 апреля.

"Минэкономики на регулярной основе проводит мониторинг ситуации на сахарном рынке и поддерживает диалог со всеми участниками рынка. На сегодня розничная цена зафиксировалась на уровне 24,5 грн/кг. Мы понимаем необходимость в обеспечении участников производственного процесса сахара сырьем, насыщении внутреннего рынка достаточными объемами сахара и стабилизации ценовой ситуации", — отметил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам чиновника, с этой целью в марте Минэкономики выдало лицензии на импорт 120 тысяч тонн сахара-сырца.

Отмечается, что учитывая прошлогодние неблагоприятные погодные условия, в частности, засуху, в Украине было собрано значительно меньше сахарной свеклы — 8,6 млн тонн, что обусловило снижение объемов производства сахара с 1,5 млн тонн в прошлом маркетинговом году до 1,1 млн тонн в текущем.

Поскольку в 2020/2021 МГ внутреннее потребление сахара оценивается в 1,2 млн тонн, и учитывая необходимость формирования переходных остатков сахара на конец МГ на уровне не менее 250 тысяч тонн, объем импорта сахара в Минэкономики прогнозируют на уровне 110 тысяч тонн.

При этом Высоцкий добавил, что сейчас в Минэкономики рассматривается вопрос о выдаче в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тысяч тонн сахара-сырца. Кроме того, в феврале-марте было завезено 40 тысяч тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

Читайте также:
Все говорят о вреде сахара: какой же сахар и где можно употреблять?

Участники встречи отметили, что импорт сахара-сырца позволит обеспечить перерабатывающие отрасли достаточным количеством сырья, что в свою очередь насытит рынок и будет способствовать снижению розничной цены в торговых сетях.

"Себестоимость сахара из импортного сахарного сырья, как отметили участники встречи, составляет около 20 грн/кг. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется, и сахар станет доступнее для украинцев. Между тем, в парламенте рассматривается возможность временного обнуления импортных пошлин на ввоз сахара белого в Украине, что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка", — добавил замминистра.

Отмечается, что по оперативным данным областей, в 2021 году ожидается посев сахарной свеклы на площади почти 230 тысяч га, что позволит полностью удовлетворить внутренний рынок сахаром собственного производства в следующем маркетинговом году, а также экспортировать избыток на внешние рынки.

Напомним, что в январе–феврале 2021 года экспорт украинского сахара составил 2006 тонн, что примерно в 13 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минэкономики предоставит господдержку производителям гречихи
Минэкономики предоставит господдержку производителям гречихи
Цены на такси в Киеве: в АМКУ расследуют возможный сговор Uber, Uklon и Bolt
Цены на такси в Киеве: в АМКУ расследуют возможный сговор Uber, Uklon и Bolt
Правительство расширило поддержку аграриев: им дополнительно выплатят 500 млн грн
Правительство расширило поддержку аграриев: им дополнительно выплатят 500 млн грн
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Втекти від локдауну. Скільки зараз коштує оренда або купівля заміського будинку під Києвом

  3. Глава МИД Польши срочно едет в Киев из-за новой российской угрозы на границах Украины

  4. Данилов подтвердил "слова Путина" о тысячах агентов РФ в Украине

  5. Аэропорт "Днепропетровск" переименовали

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...