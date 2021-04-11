АМКУ исследует причину повышения цен на продукты, по сахару начато расследование

Антимонопольный комитет Украины исследует причину повышения розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло.

Об этом заявила председатель комитета Ольга Пещанская, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Сейчас исследуем природу повышения розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло. По сахару уже начали расследование. Относительно остальных продуктов выясняем, где произошло первичное подорожание", — отметила глава АМКУ.

По ее словам, это может быть уровень производителя, поставщика или торговой сети. Определяется, были ли у субъектов хозяйствования объективные основания так поступать, и имеет ли это подорожание рыночные основания.

Пещанская сообщила, что сейчас рано говорить об основаниях для расследования по яйцам и маслу. Перед принятием решения о применении средств влияния комитет будет учитывать особенности каждого товарного рынка, выяснит ценовые амплитуды на международных биржах и тому подобное.

Также она рассказала, что выяснив эти маркеры, можно будет сделать вывод о наличии или отсутствии нарушений и применять меры воздействия на нарушителей.

Ранее Госстат сообщил, что за год яйца в Украине подорожали на 109%.

Напомним, в конце января Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% (в октябрьском прогнозе) до 7%, но ожидает ее возвращения к 5% в 2022 году.

Перед этим в НБУ отмечали, что инфляция в Украине ускорилась из-за динамичного восстановления мировой и украинской экономики.