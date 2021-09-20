Украина резко нарастила экспорт овощей борщевого набора в Беларусь, часть попала в РФ

В 2021 году Украина резко нарастила экспорт овощей борщевого набора и картофеля в Беларусь.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

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При этом поставки моркови за первые 6 месяцев 2021 года из Украины в Беларусь выросли в 50 раз, почти до 8000 тонн, товарного картофеля — в 3 раза, до 5000 тонн, лука в 2,7 раза, до 2400 тонн, свеклы столовой в 6 раз, до 1900 тонн.

Обратившись к торговым источникам, издание получило подтверждение того, что часть продукции действительно поставлялась в Россию под видом продукции из Беларуси.

Указано, что цены на морковь в РФ, согласно мониторингу оптовых цен EastFruit, достигали в конце июня — начале июля $0,9. В Беларуси цены были в 2,5 раза ниже, а в Украине и вовсе составляли около $0,25, то есть почти в четыре раза ниже, чем в России.

"Такая разница в ценах не сильно стимулировала поставлять украинскую морковь в Беларусь, но делала такие поставки через Беларусь в Россию весьма выгодными. Именно в этот период Украина экспортировала большую часть из 8000 тонн моркови в Беларусь. А вот Беларусь поставила в Россию 52 тысячи тонн моркови. Соответственно, очевидно, что морковь из Украины могла поставляться и поставлялась в Россию через Беларусь", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина не экспортировала тогда больше моркови, поскольку контроль за реэкспортом продукции в Беларуси был сильно ужесточен и многие решили не рисковать.

По данным аналитиков, аналогичные ценовые разрывы были в ценах по столовой свекле, экспорт которой из Украины в Беларусь тоже вырос в разы. И здесь тоже разрыв в объемах экспорта из Украины в Беларусь и из Беларуси в Россию показывает, что часть украинской санкционной свеклы, вероятнее всего, оказалась на полках супермаркетов РФ.

Известно, что по картофелю ценовые разрывы были намного ниже — в пределах стоимости транспортировки. При этом до середины апреля 2021 года цены на картофель в Беларуси были даже ниже, чем в Украине.

"Очевидно, Беларусь экспортировала картофель в Россию до середины апреля, а затем, когда цены на картофель внутри страны резко выросли, сама стала закупать картофель в Украине. Именно в июне 2021 года Украина и экспортировала основные объемы картофеля на рынок Беларуси", — подчеркнули аналитики.

Также отмечается, что сейчас Беларусь продолжает импорт картофеля из Украины, потому что, несмотря на ожидания роста производства, погодные условия в стране были неблагоприятными, и цены на картофель остаются высокими даже во время уборки урожая. Причем по сегодняшний день оптовые цены на картофель уже нового урожая в Украине значительно ниже, чем в России и Беларуси.

В то же время по луку репчатому, как заверили в EastFruit, реэкспорта украинской продукции в Россию через Беларусь точно не было, ведь цены на этот вид овощей в Беларуси в первом полугодии 2021 года были выше, чем в России. Поэтому здесь был чистый экспорт из Украины в Беларусь.

"Таким образом, можно резюмировать, что Украина за первое полугодие текущего года заработала $6,7 млн на поставках овощей борщевого набора в Беларусь, но часть этих денег уплатила Россия", — подытожили эксперты.

Напомним, в Украине ожидается дефицит и стремительный рост цен на репчатый лук нового урожая. Из-за значительных осадков в Украине в начале вегетации лука и высокие температуры в июле-августе возможен неурожай овоща, что спровоцирует рост цен на этот продукт.