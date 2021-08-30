Фермеры прогнозируют очередной рост цен на лук

В Украине ожидается дефицит и стремительный рост цен на репчатый лук нового урожая. Как сообщает agronews.ua, из-за значительных осадков в Украине в начале вегетации лука и высокие температуры в июле-августе возможен неурожай овоща, что спровоцирует рост цен на этот продукт

Как отмечают фермеры, нынешний сезон для овощеводов выдался достаточно сложным, особенно для сельхозпроизводителей южных областей Украины, где сосредоточены наибольшие объемы выращивания лука.

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"Из-за перепадов погоды на луке прогрессирует массовое развитие целого ряда болезней: стемфилиума, пероноспороза, альтернариоза, а также бактериозам", — отмечают фермеры.

Кроме этого, обильные осадки в летние месяцы привели к тому, что лук нового урожая будет слишком водянистым, что значительно нарушает качество овоща.

В связи с этим эксперты прогнозируют, что общий сбор лука в этом году будет значительно ниже прошлогоднего.

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Сейчас оптовые партии лука в Днепре продают по 7 грн за килограмм, в Мариуполе — 8-9 грн/кг, в Одессе — по 7-7,5 грн/кг.

Такую цену фермеры считают оправданной и прогнозируют, что она будет и дальше расти. Ведь урожайность в большинстве хозяйств, по предварительным прогнозам, будет существенно меньше.

Напомним, с начала апреля 2019 года в Украине цены на лук начали расти с динамикой до 100% в неделю, в результате чего стоимость килограмма лука достигала 45 грн.

Причины удорожания были заложены еще в прошлом году: после нескольких сезонов перепроизводства фермеры резко сократили площади под луком — по данным Госстата, было засеяно 54,4 тысячи га.

Как ранее писало Delo.ua, кроме физического уменьшения посевных площадей на урожай повлияли и неблагоприятные погодные факторы прошлым летом — периоды засухи, сменявшиеся затяжными дождями. И если в среднем, по данным Минагропрода, урожай лука в Украине составляет около 1 млн тонн, то в 2018 году недосчитались минимум 120 тысяч тонн.