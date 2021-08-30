Потребрынки 30 минут назад

Фермеры прогнозируют очередной рост цен на лук

На стоимость могут повлиять неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались этим летом

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине ожидается дефицит и стремительный рост цен на репчатый лук нового урожая. Как сообщает agronews.ua, из-за значительных осадков в Украине в начале вегетации лука и высокие температуры в июле-августе возможен неурожай овоща, что спровоцирует рост цен на этот продукт

Как отмечают фермеры, нынешний сезон для овощеводов выдался достаточно сложным, особенно для сельхозпроизводителей южных областей Украины, где сосредоточены наибольшие объемы выращивания лука.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Из-за перепадов погоды на луке прогрессирует массовое развитие целого ряда болезней: стемфилиума, пероноспороза, альтернариоза, а также бактериозам", — отмечают фермеры.

Кроме этого, обильные осадки в летние месяцы привели к тому, что лук нового урожая будет слишком водянистым, что значительно нарушает качество овоща.

В связи с этим эксперты прогнозируют, что общий сбор лука в этом году будет значительно ниже прошлогоднего.

Читайте также:
Цены на лук в Украине продолжают крутое падение

Сейчас оптовые партии лука в Днепре продают по 7 грн за килограмм, в Мариуполе — 8-9 грн/кг, в Одессе — по 7-7,5 грн/кг.

Такую цену фермеры считают оправданной и прогнозируют, что она будет и дальше расти. Ведь урожайность в большинстве хозяйств, по предварительным прогнозам, будет существенно меньше.

Напомним, с начала апреля 2019 года в Украине цены на лук начали расти с динамикой до 100% в неделю, в результате чего стоимость килограмма лука достигала 45 грн. 

Причины удорожания были заложены еще в прошлом году: после нескольких сезонов перепроизводства фермеры резко сократили площади под луком — по данным Госстата, было засеяно 54,4 тысячи га.

Как ранее писало Delo.ua, кроме физического уменьшения посевных площадей на урожай повлияли и неблагоприятные погодные факторы прошлым летом — периоды засухи, сменявшиеся затяжными дождями. И если в среднем, по данным Минагропрода, урожай лука в Украине составляет около 1 млн тонн, то в 2018 году недосчитались минимум 120 тысяч тонн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине презентовали новый военный вездеход (ВИДЕО)
В Украине презентовали новый военный вездеход (ВИДЕО)
В Украине 126 населенных пунктов из-за непогоды остались без света
В Украине 126 населенных пунктов из-за непогоды остались без света
Белый дом снова перенес встречу Байдена и Зеленского
Белый дом снова перенес встречу Байдена и Зеленского
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киев снова затопило: столичные улицы превратились в реки (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Белый дом снова перенес встречу Байдена и Зеленского

  4. Умер экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

  5. Applе может взвинтить цены на свою продукцию из-за подорожания чипов — СМИ

Ивент
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
Протягом 3-х днів на Контрактовій площі Києва колесо огляду з аудіоспектаклем працюватиме безкоштовно з 16.00 до 22.00
Загрузка...