В Украине существенно дешевеют яйца и овощи, но дорожает картофель

В Украине в июне 2021 года подешевели яйца (-15,6%), овощи и бахчевые (-13,6%), молочные продукты (-2,1%), а также другие продтовары (-1,8%).

Об этом следует из исследования стоимости минимальной продуктовой корзины Экономического дискуссионного клуба.

При этом рост цен в июне произошел в группах: "картофель" (+11,2%), "масло и растительные жиры" (+2,7%), "фрукты" (+0,8%), "рыба и рыбопродукты" (+0,5%), "сахар и кондитерские изделия" (+0,3%), "мясо и мясопродукты" (+0,4%), "хлеб и хлебопродукты" (+0,2%).

Указано, что основными факторами, которые влияли на изменение стоимости минимальной продуктовой корзины в первом месяце лета были:

- активизация поступления на внутренний рынок овощей, бахчевых культур и картофеля нового урожая;

- рост сезонного предложения молокосырья и яиц;

- сохранение тенденции к росту потребительских цен на большинство позиций социально значимых продуктов питания (хлеба, мяса, сахара, масла подсолнечного);

- изменение составляющих группы "фрукты" за счет сезонного расширения ассортимента плодов и ягод.

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При этом доля расходов на продукты животного происхождения в общих расходах на питание в пределах минимальной продуктовой корзины в июне по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 59%.

"Традиционно в структуре минимальной продуктовой корзины самая высокая доля расходов приходится на продовольственные товары следующих групп: "молоко и молокопродукты" (28,5% или 589 грн), "мясо и мясопродукты" (23,5% или 486 грн) и "хлеб и хлебопродукты" (11,8% или 243 грн)", — говорится в исследовании.

В то же время наименьшие доли остаются у групп "яйца" и "другие продукты" — в пределах 2%.

Напомним, в июне 2021 года инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, а по сравнению с маем-2021 — снизилась до 0,2%.

Как сообщалось, за первый квартал 2021 года украинцы потратили 831,5 млрд грн: большую часть этой суммы — на еду и безалкогольные напитки.