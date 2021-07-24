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АПК 1 час назад

Украина оказалась на 4 месте по агроэкспорту в страны ЕС

При этом экспорт Украины в измерении сельскохозяйственной продукции за первые 4 месяца 2021 года больше всего снизился по сравнению с таким же периодом 2020 года

Произошло уменьшение объемов поставок в ЕС семян кукурузы. Фото: Unsplash Произошло уменьшение объемов поставок в ЕС семян кукурузы. Фото: Unsplash
Произошло уменьшение объемов поставок в ЕС семян кукурузы. Фото: Unsplash

В период с января по апрель 2021 года Украина оказалась на четвертой позиции по объемам экспорта в страны Европейского Союза товаров сельскохозяйственного производства.

Об этом говорится в отчете по торговле ЕС.

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При этом в ТОП-направлений агропромышленного импорта в ЕС за первые четыре месяца 2021 года входят: Бразилия, США, Великобритания, Украина и Китай. На эти страны приходится 34% от общего объема такого импорта.

Вместе с тем Украина, наряду с Великобританией, оказалась среди стран, экспорт которых в Евросоюз в измерении сельскохозяйственной продукции за первые четыре месяца 2021 года больше всего снизился по сравнению с таким же периодом 2020 года.

В частности, для Украины в 2021 году этот показатель составил в абсолютных цифрах 1,874 млрд евро (-452 млн евро, или -19,4%).

Указано, что снижение объемов экспорта произошло за счет уменьшения объемов поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника.

При этом на Украину приходится 4,9% от общего экспорта такой продукции в ЕС, страна остается на 4 позиции среди крупнейших экспортеров в страны Европейского Союза.

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Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС, включая экспортные и импортные операции, в период с января по апрель 2021 года составил 103,4 млрд евро, что на 1,1% меньше, чем за такой же период 2020 года.

В то же время Евросоюз нарастил экспорт такой продукции на 1,7% — до 63 млрд евро, в то время как объемы импорта упали на 5,1% — до 40,3 млрд евро.

Напомним, за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года украинский импорт товаров увеличился на 11%, до $15,02 млрд, а экспорт — на 12%, до $13,71 млрд.

Как сообщалось, Украина по итогам 2020 года вошла в ТОП-10 мировых лидеров по экспорту ряда сельскохозяйственных продуктов.

Более того, в 2020 году Украина третий год подряд обновила исторический рекорд аграрного экспорта.

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