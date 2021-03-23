Украина в 2020 году заняла топовые места в мировом агроэкспорте по ряду продуктов: список

Украина по итогам 2020 года вошла в ТОП-10 мировых лидеров по экспорту ряда сельскохозяйственных продуктов.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

В частности, Украина заняла топовые места в мировом аграрном экспорте по таким с/г продуктам:

1 место: подсолнечное масло — общая сумма экспорта составила $5,3 млрд;

1 место: подсолнечный шрот — $1,1 млрд;

2 место: рапс — $1 млрд;

2 место: просо — $29 млн;

4 место: кукуруза — $4,9 млрд;

4 место: ячмень — $877 млн;

5 место: пшеница — $3,6 млрд;

7 место: соя — $ 690 млн.

Как сообщалось, в 2020 году продукция агропромышленного комплекса (АПК) составила 45% в общем экспорте товаров из Украины, сохранив лидерство в его товарной структуре.

Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам 2020 года, Украина экспортировала агропродукции (группы 1-24 УКТВЭД, а также казеин, альбумин, шкуры, мех, шерсть и другое) на сумму $22,391 млрд, побив тем самым рекордный показатель 2019 года в $22,35 млрд.

Таким образом, Украина третий год подряд обновила исторический рекорд аграрного экспорта.