Улитки и курятина: Украина стала одним из крупнейших экспортеров на рынок Великобритании

362 украинских производителя экспортируют свою продукцию в Великобританию. При этом британские агропредприятия инвестировали в Украину около 3 млрд фунтов стерлингов (более 115 млрд гривен). Среди товаров, которые поставляются на рынок Британии, — молочная продукция, курятина, рыба и даже улитки.

Об этом сообщила председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая во время британско-украинского вебинара по агробизнесу "Возможности взноса Украины в продовольственную безопасность Великобритании", сообщает Укринформ.

"Мы уже согласовали перечень компаний с украинской и британской стороны, которые могут осуществлять экспортно-импортные операции. В Украине 362 производителя занимаются ведением внешнеэкономической деятельности и экспортируют продукцию в Великобританию. Во-первых, это молочники, далее — производители курятины. Кроме того, это экспортеры рыбы, меда, пшеницы и, как ни странно, улиток", — заявила Магалецкая.

Она отметила, что, начиная с осени 2020 года Госпродпотребслужба совместно с DEFRA — органом, который в Великобритании выполняет функции, схожие с Госпродпотребслужбой, относительно выдачи и обмена сертификатами на продукцию, — работают над сертификацией для оживления экспортно-импортных отношений.

"Мы надеемся, что как производители украинской продукции, так и производители Великобритании смогут работать на основе паритета", — подытожила Магалецкая.

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В то же время Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Вадим Пристайко сообщил, что от агропредприятий Великобритании в качестве инвестиций поступили около 3 млрд фунтов стерлингов.

"Украина на сегодняшний день для Великобритании является пятым крупнейшим поставщиком продукции и шестым крупнейшим партнером. Если взвешивать позицию Украины на глобальной арене, этим Великобритания может значительно воспользоваться. В украинской среде на сегодняшний день можно насчитать около 3 млрд фунтов стерлингов — это объем инвестиций, которые агропредприятия Великобритании принесли Украине", — заявил Пристайко.

Напомним, что Верховная Рада 16 декабря 2020 года поддержала ратификацию "Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", которое президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали в октябре 2020 года. Соглашение начало действовать с 1 января 2021 года.

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