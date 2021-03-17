Украина возобновит экспорт курятины в ЕС

Европейский союз 17 марта признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы, что позволит поставлять в ЕС безопасно продукцию птицеводства из неинфицированных зон.

Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, решение вступает в силу с 20 марта.

"Признание зонирования позволит Украине возобновить торговлю с ЕС продукцией птицеводства и поставлять безопасную продукцию из неинфицированных зон. Это произойдет даже с учетом того, что до сих пор действуют карантинные ограничения в зонах, где были случаи болезни", — сказала глава службы Владислава Магалецкая.

Она отметила, что по этому вопросу велись непростые и длительные переговоры, и поблагодарила и поприветствовала всех причастных.

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В свою очередь, заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook напомнил, что экспорт мяса птицы в ЕС был остановлен на период зонирования из-за нескольких вспышек высокопатогенного гриппа птицы в Украине зимой.

"Процедура зонирования и восстановления экспорта настолько же проста, как спасение Бриджит Джонс из тайской тюрьмы — множество звонков и согласований во всех европейских странах. Всего несколько недель — и экспорт будет возобновлен. И это признак нормального, качественного и дружественного взаимодействия между Украиной и ЕС, которое обеспечивает Минэкономики и Госпродпотребслужба", — написал чиновник.

Напомним, в 2020 году Украина экспортировала в ЕС 108,7 тысячи тонн курятины, что на 18,8% меньше, чем в предыдущем году. В то же время Украина импортировала из ЕС 145,9 тысячи тонн мяса птицы (на 18,2% меньше, чем в 2019 году). И по экспорту, и по импорту этой продукции Украина для ЕС осталась по итогам года на третьем месте.

Отметим, что в феврале очаг птичьего гриппа нашли в поселке Клавдиево-Тарасово под Киевом, а в январе — в Гостомеле на границе с Киевом.