Экономика 20 минут назад

Инфляция в Украине замедлилась в июне до минимума с начала года: что подешевело

В годовом измерении инфляция осталась на уровне 9,5%

Фото: birgun.net Фото: birgun.net
Фото: birgun.net

В июне 2021 года инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, а по сравнению с маем-2021 — снизилась до 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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"Инфляция на потребительском рынке в июне 2021 года по сравнению с маем составила 0,2%, а с начала года — 6,4%", — говорится в сообщении.

При этом базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 0,4%, а с начала года — 4,3%.

Указано, что в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%.

Больше всего — на 16% — подешевели яйца. На 2,8-0,4% снизились цены на фрукты, овощи, молоко, сало и свинину.

В то же время подорожали на 3,4-0,4% подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло и сахар.

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Как отмечается, рост цен и тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1%, природный газ — на 0,7%.

Напомним, в правительстве прогнозируют около 4% роста экономики в 2021 году, а инфляция должна остаться в пределах прогнозируемых тенденций — до 8%.

Ранее Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. НБУ в дальнейшем готов повышать ставку, если более существенное усиление инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

Как сообщалось, в мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.

В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года, прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

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