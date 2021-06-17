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Банки 20 минут назад

НБУ оставил учетную ставку без изменений

Нацбанк готов повышать учетную ставку, если усиление инфляционного давления и ухудшения ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляции в 5%

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Правление Национального банка Украины (НБУ) сохранило учетную ставку на уровне 7,5%.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в то же время, Нацбанк решил сворачивать антикризисные монетарные инструменты, в частности, долгосрочное рефинансирование и процентный своп.

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"Эти инструменты поддержали банковскую систему и экономику Украины во время кризиса, но при восстановлении экономической активности они теряют свою актуальность", — говорится в сообщении.

Правление Нацбанка считает, что постепенное свертывание этих инструментов будет способствовать повышению способности Национального банка Украины влиять на инфляционные процессы.

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В НБУ отмечают, что Национальный банк Украины в дальнейшем готов повышать учетную ставку, если более существенное усиление фундаментального инфляционного давления и ухудшения ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

Следующее решение по учетной ставке будет приниматься с учетом обновленного макроэкономического прогноза, которое будет опубликовано в июле 2021 года.

Напомним, в апреле НБУ повысил учетную ставку на 1 процентный пункт до 7,5% годовых.

Этот шаг был направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии и возвращение ее к целевому показателю в 5%.

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