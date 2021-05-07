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20 минут назад

В Украине немного замедлилась инфляция: что больше всего подорожало

До 8,4% в годовом измерении

Фото: glavcom.ua Фото: glavcom.ua
Фото: glavcom.ua

Уровень потребительских цен в Украине в апреле 2021 года вырос на 8,4% по сравнению с апрелем 2020 года, а по сравнению с мартом 2021 года — на 0,7%.

Об этом следует из данных Государственной службы статистики.

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В частности, с начала года инфляция в Украине составила 4,8% (уровень апреля к уровню декабря 2020 года).

При этом в течение января-апреля 2021 года потребительские цены выросли на 7,6% против соответствующего периода в прошлом году.

Указано, что базовая инфляция в апреле составила 0,7% к предыдущему месяцу, а с начала года — 3,1%.

По данным Госстата, в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%.

Причем больше всего подорожало подсолнечное масло — на 10%. На 1-5% выросли цены на сахар, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, макаронные изделия.

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В то же время, снизилась цена на овощи, фрукты, яйца, молоко (на 0,5-1,3%).

В свою очередь цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,5%.

Как отмечается, рост на 0,4% тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива произошел из-за повышения цен на природный газ на 2,3%.

Тем временем цены на транспорт выросли на 0,6% в связи с подорожанием проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 2,6% и 1,4% соответственно, топлива и масел — на 0,8%.

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Напомним, в марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года — на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года — на 8,5%.

Ранее правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года, прежде всего, из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует повышение минимальных оптовых и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

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