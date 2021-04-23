НБУ прогнозирует снижение безработицы до 9,1% по итогам 2021 года

По прогнозам Национального банка Украины, в текущем году безработица в стране снизится и в среднем за год составит 9,1%. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за апрель.

"С одной стороны, восстановление экономической активности будет способствовать нормализации показателя, с другой — снижение будет тормозиться значительным ростом расходов бизнеса на оплату труда", — отмечают в Нацбанке.

В то же время ожидается, что уже в 2022 году безработица снизится до естественного уровня — 8,5%. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов будут поддерживать повышение доходов граждан. Номинальная зарплата в 2021 году, по прогнозу НБУ, вырастет на 17,8% и на 9,7% в следующем году; реальная — на 8,6% и на 3,9% соответственно.

Отметим, что в январском отчете НБУ прогнозировал, что номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 16,6%, а в следующем — на 9,3%, реальная — на 8,3% и на 3,6% соответственно.

Инфляция в 2021 году, по обновленному недавно прогнозу, составит 8%, однако уже в первой половине 2022 года вернется в целевой диапазон 5±1% и закрепится у цели 5% в последующие годы.

"Подорожание продовольственных товаров и топлива в мире, а также высокий потребительский спрос в Украине обусловили стремительное ускорение инфляции в начале года. По прогнозам НБУ, пик инфляционного всплеска придется на III квартал прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения. Однако уже осенью инфляция начнет снижаться и по итогам 2021 года и составит 8%", — говорится в сообщении.

ВВП Украины после падения в прошлом году на 4% в текущем вырастет, по оценке регулятора, на 3,8%.

"Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. Постепенное восстановление инвестиционной деятельности по мере оживления мировой экономики и обуздания пандемии также будет способствовать экономическому росту. В 2022-2023 годах рост ВВП будет близким к 4%", — отмечают в НБУ.

Текущий макропрогноз базируется на предположении об ослаблении карантина "красных зон" уже с мая и сохранении формата адаптивного карантина в первом полугодии текущего года. При таком сценарии отрицательный вклад карантина в первой половине 2021 года в годовой ВВП, по оценкам Национального банка, составит 0,5-0,6 процентных пункта.

Также Нацбанк ожидает, что экспорт и импорт товаров в Украину в 2021 году превысят докризисный уровень.

"В 2021 году экспорт будет расти прежде всего из-за повышения цен на сырьевые товары. В то же время в 2022-2023 годах рост экспорта прекратится, несмотря на увеличение физических объемов поставок. Зато импорт будет расти в течение 2021-2023 годов, в частности вследствие быстрого восстановления потребительского и инвестиционного спроса", — прогнозирует регулятор.

Отмечается, что высокий спрос на фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование в условиях дальнейшей борьбы с пандемией Covid-19 также будет влиять на увеличение показателя.

По оценке НБУ, платежный баланс по итогам 2021 года вернется к незначительному дефициту (0,8% ВВП) на фоне дальнейшей активизации внутреннего спроса и постепенного восстановления международного туризма.

Ожидается, что в 2022-2023 годах дефицит текущего счета существенно расширится из-за менее благоприятных условий торговли для экспортеров аграрной и металлургической продукции, а также роста потребительского и инвестиционного импорта в условиях полноценного восстановления экономики.

Напомним также, что по данным опроса НБУ, украинский бизнес в первом квартале 2021 года впервые за год улучшил ожидания роста экономики.