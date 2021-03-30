Экономика 20 минут назад

Среднемесячная зарплата в Украине за год выросла на 15%: где больше платят

Самые высокие зарплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность", где они выросли на 11,3% до 23 тысяч 208 грн

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

За январь-февраль 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине составляла 12 тысяч 443 грн.

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года зарплата выросла на 15,4%, следует из данных на сайте Государственной службы статистики (Госстата).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте — на 11,9%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине — 22 тысячи 503 грн в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.

Самые высокие зарплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность", где они выросли на 11,3% до 23 тысяч 208 грн.

В сфере "Информация и телекоммуникации" средние зарплаты выросли на 22,8% до 22 тысяч 470 грн.

В то же время самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания", где они упали на 1,8% до 7272 грн.

У медработников зарплаты за год выросли на 47,3% до 10 тысяч 992 грн.

Читайте также:
Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в Украине сократился: кто сколько зарабатывает

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 тысяч 591 грн. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Как сообщалось, Кабмин прогнозирует в 2021 году рост средней зарплаты до 13 тысяч 632 грн. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.

Согласно утвержденному Верховной Радой 15 декабря 2020 года закону о государственном бюджете на 2021 год, с 1 декабря в Украине минимальная зарплата увеличилась до 6000 грн в месяц.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Забастовки не будет: "Укрзализныця" с лета повысит зарплаты сотрудникам на 10%
Забастовки не будет: "Укрзализныця" с лета повысит зарплаты сотрудникам на 10%
В Украине зафиксировано рекордное число заболевших Covid-19 и рекордное число умерших
В Украине зафиксировано рекордное число заболевших Covid-19 и рекордное число умерших
Украина обновила рекорд суточной смертности от Covid-19
Украина обновила рекорд суточной смертности от Covid-19
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В округе №87 "минировали" ОИК: вторые сутки не могут определить победителя выборов в Раду

  3. Когда лучше лететь на отдых в Египет?

  4. ВАКС закрыл дело против "помощника" Грымчака из-за его смерти от Covid-19

  5. Украина уже потратила на закупки вакцин от коронавируса 40% выделенных на это денег

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...