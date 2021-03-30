Среднемесячная зарплата в Украине за год выросла на 15%: где больше платят

За январь-февраль 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине составляла 12 тысяч 443 грн.

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года зарплата выросла на 15,4%, следует из данных на сайте Государственной службы статистики (Госстата).

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Указано, что больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте — на 11,9%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине — 22 тысячи 503 грн в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.

Самые высокие зарплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность", где они выросли на 11,3% до 23 тысяч 208 грн.

В сфере "Информация и телекоммуникации" средние зарплаты выросли на 22,8% до 22 тысяч 470 грн.

В то же время самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания", где они упали на 1,8% до 7272 грн.

У медработников зарплаты за год выросли на 47,3% до 10 тысяч 992 грн.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 тысяч 591 грн. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Как сообщалось, Кабмин прогнозирует в 2021 году рост средней зарплаты до 13 тысяч 632 грн. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.

Согласно утвержденному Верховной Радой 15 декабря 2020 года закону о государственном бюджете на 2021 год, с 1 декабря в Украине минимальная зарплата увеличилась до 6000 грн в месяц.