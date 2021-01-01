Финансы 1 час назад

В Украине с 1 января выросла минимальная зарплата, а с ней и ЕСВ

Следующее повышение планируется аж в декабре вместо изначальных планов на июль

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно утвержденному Верховной Радой 15 декабря закону о государственном бюджете на 2021 год, с 1 декабря в Украине минимальная зарплата увеличилась до 6 тысяч грн в месяц.

Поскольку к этому показателю привязан и размер единого социального взноса, который платят физлица-предприниматели по ставке 22% от минзарплаты, данная сумма также выросла — до 1320 грн, или 3960 грн за квартал.

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В свою очередь, дальнейшее повышение, изначально планировавшееся с июля 2021 года, в итоге произойдет лишь с декабря. Тогда "минималка" вырастет до 6500 грн, а размер ЕСВ, соответственно — до 1430 грн в месяц, или же 4290 грн за квартал.

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Почасовая минимальная зарпалата с января составляет 36,11 гривни в час, а с декабря наступившего года будет составлять 39,12 гривни в час.

Напомним также, что на 1 января был запланирован старт функционирования единого счета, который налогоплательщик может по желанию использовать для уплаты налогов и сборов, ЕСВ и других платежей. Его налогоплательщики будут открывать в Госказначействе на имя Государственной налоговой службы.

Кроме того, с начала года ликвидируются территориальные органы ГНС как отдельные юрлица и создаются как обособленные подразделения этой службы.

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