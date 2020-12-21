До конца января будут открыты новые бюджетные счета на 2021 год

К концу января следующего года станут известны реквизиты новых бюджетных счетов на 2021 год.
Как сообщает ИА "ЛИГА ЗАКОН", ежегодно на начало нового бюджетного периода в органах Казначейства открывают счета по поступлениям в государственный и местные бюджеты (кроме счетов для зачисления собственных поступлений бюджетных учреждений).
По информации агентства, счета по поступлениям открывают в течение 45 дней со дня принятия закона о Государственном бюджете Украины.
Несмотря на то, что Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" принят 15 декабря 2020 года, то 45-дневный срок истекает 28 января 2021 года.
Информацию об открытых/закрытых сообщают в органы Казначейства для дальнейшего информирования контролирующих и местных финансовых органов.
При отсутствии соответствующих изменений в законодательстве не позднее первого рабочего дня нового бюджетного периода открывают или переоткрывают счета с реквизитами предыдущего бюджетного периода.
Если внесены изменения в законодательство, согласно которым изменяют перечень поступлений в соответствующие бюджеты и/или порядок их зачисления, а также код и название территории, Казначейство централизованно открывает или закрывает счета по поступлениям согласно внесенным изменениям.
При этом, в 2021 году вводятся сразу два дополнительных момента:
– ликвидация территориальных органов Государственной налоговой службы (ГНС) как отдельных юрлиц и создание их как обособленных подразделений ГНС.
Процесс был запущен постановлением Кабинета министров (КМУ) от 30 сентября 2020 года, и в октябре начали ликвидацию главных управлений ГНС в областях.
– введение единого счета для уплаты налогов.
На 1 января 2021 года запланирован старт функционирования единого счета, который налогоплательщик может по желанию использовать для уплаты налогов и сборов, других платежей, единого социального взноса. Счет налогоплательщики будут открывать в Казначействе на имя ГНС.
Порядок функционирования единого счета утвержден постановлением КМУ от 29 апреля 2020 года.
Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках Государственного бюджета на 2021 года.
За законопроект №4100-д проголосовали 311 народных депутатов.
Как сообщалось, Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2020 года выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда этого периода в сумме 236,9 млрд грн.