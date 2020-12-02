Финансы 60 минут назад

Госбюджет Украины за 11 месяцев сведен с дефицитом в 117 млрд грн

В том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2020 года выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда этого периода в сумме 236,9 млрд грн.

Об этом со ссылкой на данные Государственной казначейской службы сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В частности, по оперативным данным Госказначейства, в ноябре в общий фонд госбюджета поступило 85,5 млрд грн, роспись выполнена на 106,2% или +5 млрд грн.

Указано, что за январь-ноябрь 2020 года при росписи 802,6 млрд грн в бюджет поступило 805,9 млрд грн, выполнение составляет 100,4%, или +3,3 млрд грн.

Расходы по общему фонду за 11 месяцев года, по данным казначейства, составили 940,6 млрд грн или 90,3% от росписи отчетного периода.

"Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составили 455,5 млрд грн или 75,6% от запланированных на этот период. Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 года составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана)", — говорится в сообщении.

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При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2020 года составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию — 117,3 млрд грн (94,6% плана).

Напомним, государственный бюджет за январь-август 2020 года был сведен с дефицитом в 40 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 51 млрд грн.

За 9 месяцев 2020 года (январь — сентябрь) госбюджет Украины был сведен с дефицитом 81,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 93,6 млрд грн.

Дефицит госбюджета за январь-октябрь составил 112 млрд грн, в том числе общего фонда — 120,5 млрд грн.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета.

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