Финансы 1 час назад

МВФ отказался предоставлять Украине экстренную финансовую помощь

Киев обращался в МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency finance, который предусматривает экстренное финансирование, в том случае, если государство имеет серьезные проблемы

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Международный валютный фонд (МВФ) не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Как отметил глава Минфина, Киев обращался в МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency finance, который предусматривает экстренное финансирование, в том случае, если государство имеет серьезные проблемы.

"Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finаnce", — рассказал Марченко.

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По его словам МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы и Киеву необходимо выполнять ее условия.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и по новой программе макрофинансовой помощи от Европейского Союза на общую сумму более $3,3 млрд.

12 июня Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд. Все деньги направлены в госбюджет.

Напомним, Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом по поводу основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.

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Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявлял, что возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, поэтому надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию Госбюджета-2021.

Также в Morgan Stanley заявляли, что получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на $0,7 млрд выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.

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