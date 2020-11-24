Транша МВФ для Украины в 2020 году не будет — Офис президента

До конца 2020 года Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV.

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"Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет", — заверил он.

В то же время, по словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне ("staff level agreement"). Последние могут позволить Украине получить заимствования у других структур.

"Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", — пояснил Милованов.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию.

Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявлял, что возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, поэтому надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию Госбюджета-2021.

Также в Morgan Stanley заявляли, что получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на $0,7 млрд выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.