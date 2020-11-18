Украина выполнила все обязательства для пересмотра программы с МВФ — Зеленский

Украина выполнила все структурные маяки, необходимые для пересмотра программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до $2,1 млрд, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства", — отметил Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. В частности, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

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"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", — констатировал президент.

По словам Зеленского, он последовательно поддерживает независимость Национального банка.

Стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета Украины на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", — подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектов по судебной реформе.

Глава государства добавил, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы МВФ и начало работы миссии фонда станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

В свою очередь, Георгиева отметила, что работа премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса.

Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.

Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Украина украинская сторона обсуждает с МВФ три блока вопросов, связанных с предоставлением транша от Международного валютного фонда.

Напомним, 2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что миссии МВФ в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования. По его словам, Киев сразу получил соответствующие сигналы от западных партнеров.