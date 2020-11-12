Финансы 40 минут назад

В Нацбанке озвучили 3 условия от МВФ для предоставления очередного транша

Сейчас украинская сторона обсуждает с МВФ три блока вопросов

Переговоры Кирилла Шевченко с главой миссии МВФ в Украине. Фото: НБУ Переговоры Кирилла Шевченко с главой миссии МВФ в Украине. Фото: НБУ
Переговоры Кирилла Шевченко с главой миссии МВФ в Украине. Фото: НБУ

Результаты пребывания миссии Международного валютного фонда в Украине будут известны после решения ряда вопросов.

Сейчас украинская сторона обсуждает с МВФ три блока вопросов, заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, передает "Голос Америки".

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В частности, глава НБУ, который находится с визитом в Вашингтоне (США), выразил надежду, что миссия посетит Киев уже до конца 2020 года.

Шевченко отметил, что сейчас с МВФ обсуждают 3 блока вопросов.

Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине.

Второй — проект бюджета Украины на 2021 год.

Третий — работы самого Национального банка.

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"Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист — у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", — сказал руководитель НБУ.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с МВФ. По его словам, еще два пункта находятся на стадии финализации, поэтому Киев рассчитывает, что очередной транш поступит еще в 2020 году.

Напомним, 2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что миссии МВФ в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования. По его словам, Киев сразу получил соответствующие сигналы от западных партнеров.

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