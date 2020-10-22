Зеленский объяснил задержку транша МВФ происками врагов

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина не может сегодня обойтись без западных денег и выполнила все требования Международного валютного фонда для получения второго транша кредита по программе stand by, однако его перечислению на данный момент противодействуют люди, работающие против Украины. Об этом он заявил в интервью четырем телеканалам, показанном вечером 22 октября.

"Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне ее есть люди, которые работают против государства. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свою заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было", — убежден президент.

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По словам главы государства, что это некие представители украинского политикума, укравшие ранее деньги у государства.

"Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают, и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", — заявил Зеленский.

Напомним, 9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу кредитования Украины на 5 млрд долларов с немедленным выделением 2,1 млрд долларов в качестве первого транша.

Министерство финансов ожидало прибытия миссии МВФ по первому пересмотру программы в июле-августе, однако этого не произошло. Впоследствии в Минфине уверяли, что миссия прибудет к зиме.

В сентябре МВФ планировал провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by, после чего примет решение о следующем транше. В конце сентября в Национальном банке заявляли, что до конца года Украина может получить даже не один транш МВФ.

Министр финансов Серей Марченко отмечал, что среди вопросов, волнующих МВФ, ситуация вокруг ПриватБанка, ограничение зарплат для руководства госкомпаний и банков на время карантина из-за Covid-19, а также зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, якобы порочащие систему корпоративного управления.

В свою очередь, в Офисе президента нашли объяснение и неполучению первого транша макрофинансовой помощи Европейского союза в 600 млн евро. Как заявил ранее в октябре замглавы ОП Игор Жовква, на Банковой ждут эти средства до конца месяца.