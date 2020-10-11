У Зеленского пояснили, почему Украина до сих пор не получила макрофинансовой помощи ЕС

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза еще не был предоставлен ни одной из стран-партнеров Восточного партнерства, которым она была выделена, поэтому спекуляции вокруг этого вопроса неуместны.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Насколько мне известно, ни одной из стран-партнеров Восточного партнерства, которым была выделена макрофинансовая помощь, первый транш еще не был предоставлен. Поэтому не стоит заниматься спекуляциями и искусственными привязками к любым другим вопросам. Насколько я знаю, диалог с МВФ плодотворный и он продолжается. Думаю, что в короткие сроки мы будем рассчитывать на выделение первого транша макрофинансовой помощи. По моему мнению, мы можем точно говорить об октябре", — сказал Жовква.

При этом он отметил, что на саммите Украина-ЕС 6 октября в Брюсселе отдельных собственных замечаний или пожеланий от руководства Евросоюза в контексте макрофинансовой помощи не было.

"В Брюсселе мы говорили о макрофинансовой помощи, о безусловном выделении первого транша в размере 600 млн евро. Напомню, что это действительно должно быть безусловным. Это уже второй транш зависит от определенных обязательств, которые на себя взяла Украина. Действительно, есть привязка к нашей активности в отношениях с МВФ. Мы говорили о том, что мы на постоянной рабочей связи с европейским департаментом МВФ и миссией МВФ. Поэтому когда последние вопросы, которые считаю более техническими, будут сняты, то ЕС нас четко заверил, что первый транш будет предоставлен", — пояснил Жовква.

Кроме того, он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский провел на саммите Украина-ЕС 6 октября в Брюсселе честный открытый разговор с руководителями Европейского союза, и для украинской стороны на этом саммите не было никаких "поблажек".

"Институты ЕС — это не какие-то сентиментальные органы или люди, которые будут делать какие-то поблажки. Был честный, открытый разговор. И на саммите, на пленарном заседании президент Зеленский беседовал тет-а-тет с Шарлем Мишелем. Поэтому никаких поблажек Украине не было. А то, что должно быть оценено как прогресс, было оценено", — сказал Жовква, комментируя звучащие мнения, что руководство ЕС на саммите воздерживалось от критики украинской власти, дабы с самого начала не ухудшать отношения.

Замглавы Офиса президента считает абсолютно некомпетентными тех, кто говорит о "первой встрече" Зеленского с руководителями ЕС.

"Президент Зеленский уже имел коммуникацию с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, с которым они говорили по телефону, и у них была личная встреча, когда он (Мишель) еще не был на этой должности, но уже знал о назначении. С председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая физически не присутствовала на саммите, президент также несколько раз говорил по телефону, в том числе накануне саммита. Встретились с высоким представителем ЕС по иностранным делам и по политике безопасности Жозепом Боррелем за 10 дней до саммита", — подчеркнул он.

Также Жовква указал, что на саммите в Брюсселе говорили и об определенных критических вещах, например, об антикоррупционной инфраструктуре.

"Для ЕС важно, чтобы антикоррупционная политика и в дальнейшем осуществлялась, чтобы деятельность антикоррупционных органов была независимой. И президент Зеленский в очередной раз заверил, что он — абсолютный сторонник этой политики, и независимость деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет абсолютно обеспечена. ЕС услышал и согласился с этой позицией", — отметил он.

Напомним, глава европейской дипломатии Хосеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Украина-ЕС объяснил, что Евросоюз предоставляет свою финансовую помощь Украине не безусловно, а в обмен на проведение реформ.