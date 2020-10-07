"ЕС — это не банкомат": Боррель подтвердил свои слова в контексте Украины

Евросоюз предоставляет свою финансовую помощь Украине не безусловно, а в обмен на проведение реформ.

Это объяснил глава европейской дипломатии Хосеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на просьбу журналиста объяснить слова, "ЕС — не банкомат", Боррель сказал, что не следует вырывать его слова из контекста, и он часто произносит эти слова в Брюсселе — в частности, в отношении членов блока.

В то же время Боррель подчеркнул, что Европейский Союз выделяет финансовую помощь в обмен на выполнение конкретных условий.

"Помощь ЕС Украине не является безусловной, мы не действуем по соображениям благотворительности", — подчеркнул он.

"Мы это делаем, потому что в наших собственных интересах, чтобы Украина была свободной, процветающей и безопасной. Это цель нашей помощи, которая обусловлена ​​проведением реформ", — добавил верховный представитель ЕС.

Также Боррель добавил, что когда речь идет о выделении финансовой поддержки государствам-членам, выполнение условий тоже является обязательным.

"Есть также условия для стран-членов относительно плана восстановления, который мы сейчас имплементируем. Здесь тоже есть условия", — отметил он.

Ранее в Брюсселе решили убрать из статьи Борреля фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

Соответствующие изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий.

Из статьи чиновника убрали следующее предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом". Остальной текст статьи остался без изменений.

Напомним, депутаты Европейского парламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ в Украине.