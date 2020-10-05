В Европарламенте допускают отмену безвиза отдельным украинским политикам и олигархам

Депутаты Европейского парламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ в Украине.

Об этом со ссылкой на текст письма евродепутатов Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене сообщает "Европейская правда".

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В частности, депутаты Европарламента отмечают, что в борьбе с коррупцией украинское правительство еще в первые дни вселяло надежду.

"Сам президент предсказывал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники — реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин — именно в вашей партии, господин Арахамия", — говорится в письме.

"Мы не можем не видеть, что некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные атаки на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", — утверждают парламентарии ЕП.

При этом авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, сворачивании реформ, проблемах с назначением руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро.

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Также евродепутаты сделали оговорку в связи с безвизовым режимом.

"Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС — но все же мы оставляем за собой право вводить конкретный отказ в таких свободах для отдельных олигархов, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", — говорится в письме.

В то же время в Европарламенте выразили понимание, что, помимо "десятка плохих яблок" в "Слуге народа", эта партия является "площадкой для энергичных, умных и честных законодателей, которые стремятся ставить национальные интересы страны превыше всего и бороться за ее европейское будущее".

"Мы твердо уверены, что эти прогрессивные, ориентированные на реформы депутаты "Слуги народа" должны стать главной опорой вашего правительства, чтобы активизировать стремление к реформам и вернуть страну на путь демократизации", — подчеркнули евродепутаты.

Примечательно, что письмо депутатов ЕП появилось после того, как Арахамия опроверг якобы "слухи" о возможной отмене безвиза, сказав, что будет реагировать только на письма.

Ранее Виола фон Крамон уже заявляла об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, 7 из которых назначает Рада, а 4 — совет прокуроров.

Как известно, прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это — один из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.