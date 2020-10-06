От саммита Украина-ЕС в Брюсселе Зеленский ждет санкций и вакцин

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от саммита Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 6 октября, санкции против России и решение вопроса разработки вакцин от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью Politico, полная стенограмма которого опубликована на сайте Офиса президента.

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По словам Зеленского, именно санкции будут вопросом номер один — поддержка украинского суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии РФ.

"Второе. Участие Украины в вопросах разработки вакцин. Я хочу сказать странам ЕС о том, что у нас, к сожалению, пока нет вакцины, но мы хотим ее получать, мы подготовлены с точки зрения производства вакцины. У нас есть предприятия, которые готовы помогать, когда нам передадут вакцины. Мы готовы помогать странам ЕС в массовом производстве вакцин. Украина уже показала, как в сложный момент с ковидом мы помогали с изготовлением антисептиков и их поставками", — отметил глава государства.

Следующий вопрос, который станет важным для Украины на саммите — доступ к рынкам. Зеленский подчеркнул, что стране очень важна экономическая поддержка ЕС после того, как много лет экономика Украины была направлена на импорт и экспорт товаров из и в Россию.

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"С начала войны почти весь экспорт Украины был переформатирован на страны ЕС. Поэтому нам нужен свободный и честный доступ на рынки, чтобы ЕС чувствовал нас как полноценных партнеров. Курс Украины неизменен — в ЕС, стать членом Евросоюза. Мы хотим, особенно сейчас, во время ковида и кризиса, чтобы ЕС поддерживал нас в этом. Мы говорим не только о доступе на рынки, но и о "промышленный безвизовых", — отметил гарант.

Напомним, что ранее президент Зеленский подписал Указ №420/2020 "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Согласно указу, Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины и членов их семей.