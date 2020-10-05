Зеленский на Diia Summit пообещал убрать бумажную волокиту в 2021 году

В 2021 году в Украине начнут убирать бумажные документы и вводить цифровые.

Такое обещание дал президент Владимир Зеленский на презентации новых проектов "Дія" на Diia Summit в понедельник, 5 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

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"2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless. То есть никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", — заявил он.

При этом Зеленский отметил, что создание цифрового государства — это сложный, но важный путь.

"Год назад "государство в смартфоне" было только нашей мечтой. Сегодня, когда мобильным приложением "Дія" пользуются 5 миллионов граждан Украины, это уже точно начало новой реальности. Реальности, где Украина будет цифровой, современной, комфортной для людей. Это движение уже не остановить. Этот путь уже необратим. Верю в это, делаем это", — подчеркнул президент.

Также Зеленский напомнил, что онлайн уже можно получать разрешения от застройщика, регистрировать ФЛП "за 15 минут", регистрировать ребенка в э-малятко, пользоваться цифровыми правами и цифровым паспортом, с которым можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

Глава государства заверил, что все вышеперечисленное — "лишь десятая часть наших крупных планов", потому что "100% услуг будут онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением".

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить ряд новых услуг в приложении "Дія", среди которых — цифровой индивидуальный налоговый номер (ИНН), цифровой шеринг документов и цифровое свидетельство о рождении и многое другое.