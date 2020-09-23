Минцифры ввело в приложение "Дія" место жительства

В скором времени в цифровых паспортах. Зарегистрированных в мобильном приложении "Дія" будет отображаться актуальное место жительства гражданина.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, для этого Кабинет Министров внес изменения в свое Постановление №278 от 15 апреля 2020 года.

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"После подключения вашего населенного пункта в Реестр территориальных общин вы сможете удостоверять свое место жительства, предъявив ID-карту или загранпаспорт в Дія. В приложении будет отображаться место прописки. Кроме этого, ваш документ в "Дія" содержит информацию о номере налогоплательщика, запись УНЗР и место рождения", — говорится в сообщении.

В Минцифры отмечают, что вскоре украинцам представится возможность делиться цифровой копией документа, удостоверяющего личность. В частности, в приложении "Дія" доступны паспорта, студенческий билет, удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В настоящее время специалисты Минцифры тестируют цифровой номер налогоплательщика (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), цифровую справку для внутренне перемещенных лиц и цифровое свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить ряд новых услуг в приложении "Дія", среди которых — цифровой индивидуальный налоговый номер, цифровой шеринг документов, цифровое свидетельство о рождении и многое другое.