IT и Телеком 1 час назад

Минцифры ввело в приложение "Дія" место жительства

В настоящее время специалисты Минцифры тестируют цифровой номер налогоплательщика, цифровую справку для внутренне перемещенных лиц и цифровое свидетельство о рождении ребенка

Фото: пресс-служба Минцифры Фото: пресс-служба Минцифры
Фото: пресс-служба Минцифры

В скором времени в цифровых паспортах. Зарегистрированных в мобильном приложении "Дія" будет отображаться актуальное место жительства гражданина.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, для этого Кабинет Министров внес изменения в свое Постановление №278 от 15 апреля 2020 года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"После подключения вашего населенного пункта в Реестр территориальных общин вы сможете удостоверять свое место жительства, предъявив ID-карту или загранпаспорт в Дія. В приложении будет отображаться место прописки. Кроме этого, ваш документ в "Дія" содержит информацию о номере налогоплательщика, запись УНЗР и место рождения", — говорится в сообщении.

В Минцифры отмечают, что вскоре украинцам представится возможность делиться цифровой копией документа, удостоверяющего личность. В частности, в приложении "Дія" доступны паспорта, студенческий билет, удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Читайте также:
Минцифры начало бета-тестирование регистрации ООО на портале "Дія"

В настоящее время специалисты Минцифры тестируют цифровой номер налогоплательщика (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), цифровую справку для внутренне перемещенных лиц и цифровое свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить ряд новых услуг в приложении "Дія", среди которых — цифровой индивидуальный налоговый номер, цифровой шеринг документов, цифровое свидетельство о рождении и многое другое.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Covid-19 должен ускорить процесс диджитализации Украины
Covid-19 должен ускорить процесс диджитализации Украины
Минцифры презентовало образовательный сериал "Кандидат" (ВИДЕО)
Минцифры презентовало образовательный сериал "Кандидат" (ВИДЕО)
Амнезія чиновників: Подільсько-Воскресенський міст, який будують в нікуди
Амнезія чиновників: Подільсько-Воскресенський міст, який будують в нікуди
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Хмельницкий продал половину рекламного бизнеса основателю "Таврийских игр"

  3. Получили только 6%. Эксперт рассказал, почему зависло 638 млн грн штрафов за нарушение ПДД

  4. В порту "Южный" танкеры с аммиаком сопровождают непригодные для такой работы буксиры

  5. "Вечеринки, концерты и обряды". Зеленский объяснил коронавирусные рекорды Украины

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...