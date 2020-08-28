В Минцифры анонсировали новые услуги в приложении "Дія"

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить ряд новых услуг в приложении "Дія", среди которых — цифровой индивидуальный налоговый номер (ИНН), цифровой шеринг документов и цифровое свидетельство о рождении и многое другое.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, на портале "Дія" появятся следующие услуги: обновленная регистрация ООО онлайн, возможность начать и завершить строительство онлайн, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения) и еМалятко онлайн.

А в приложении "Дія" запустят цифровой шеринг документов. В частности, появится возможность расшарить технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в "Дії".

Кроме этого, чиновник анонсировал услугу получения и уплаты штрафов в "Дії", а также — получение информации и уплату долгов и цифровой ИНН.

Также в "Дії", по его словам, появится цифровое свидетельство о рождении — фактически паспорт для ребенка до 14 лет.

"Целевая аудитория — родители 7 млн ​​детей. Используется для поездок, банков, нотариусов, медицинских и образовательных услуг и других", — рассказал глава министерства.

Федоров добавил, что цифровым сделает и статус внутренне перемещенного лица.

"И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦНАП, "Дія Образование", мощный проект "Дія Бизнес" и другие", — отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что приложение государственных услуг онлайн "Дія" запустило электронный студенческий билет.

Напомним, в апреле 2020 года Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться паспортом в смартфоне. Правительство Украины признало электронные паспорта в приложении "Дія" аналогами действующих документов.

В июле 2020 года апелляционные суды начали принимать цифровые документы в приложении государственных услуг "Дія".