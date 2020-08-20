На портале "Дія" снова можно регистрировать юрлиц и ФЛП

Уже почти полгода на портале "Дія" граждане могут получить три обновленные услуги для физлиц-предпринимателей (ФЛП) — создание, внесение изменений и закрытие. Чтобы сделать их еще более понятными, Министерство цифровой трансформации опубликовало ответы на основные вопросы об услугах для ФЛП на портале "Дія".

Что нужно для того, чтобы получить услуги на портале?

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В первую очередь, чтобы получить услуги на портале Дія, нужна электронная подпись (КЭП). Ее можно получить онлайн в ПриватБанке или у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг (https://czo.gov.ua/ca-registry). Без этого зарегистрировать, закрыть или внести изменения ФЛП будет невозможно.

Сколько времени занимает подачи заявления на портале? Или бесплатные услуги?

Заявление на открытие или внесении изменений в ФЛП можно подать в течение 10 минут. Подача заявления о закрытии занимает 2 минуты. Услуги можно получить так быстро, потому что процесс автоматизирован и упрощен.

Например, данные, которые гражданин уже ранее вводил на портале Дія автоматически подтягиваются к заявлению, так же, как и данные с электронной подписи. Пользователю не придется вводить их еще раз, а только проверить их на подлинность. Все услуги на портале Дія можно получить бесплатно.

Как понять, какой нужен КВЭД?

На портале есть тест и подсказки для выбора видов деятельности. Также есть удобный поиск по номеру КВЭД и по ключевым словам. При регистрации следует обратить внимание, что КВЭД, который записан первым, считается основным. Поэтому стоит внимательно проверить этот момент.

Как самостоятельно выбрать тип налогообложения?

Во время открытия ФЛП также нужно выбрать систему налогообложения: общую или упрощенную. Разобраться какая группа подходит достаточно легко, поскольку система содержит много подсказок по объему налогообложения и тех налогов, которые необходимо будет платить.

Например, при регистрации система спросит, вел ли пользователь предпринимательскую деятельность в прошлом году. Этот вопрос прописан для того, чтобы помочь правильно выбрать систему налогообложения. Если в течение года гражданин вел предпринимательскую деятельность и повторно открывает ФЛП, то упрощенная система налогообложения будет недоступна.

Таким образом, группа налогообложения также зависит от выбранного КВЭД. Система просто заблокирует выбор тех групп налогообложения, которые недоступны для выбранного типа деятельности. Это удобно, ведь пользователь просто не сможет ошибиться на этом этапе.

Когда уже можно начинать предпринимательскую деятельность? Подача заявления на портале — это весь процесс регистрации?

После подачи заявления на регистрацию ФЛП, регистратор рассматривает заявление и вносит данные в Единій госреестр. Регистрация происходит в течение одного дня. После этого можно работать ФЛП. Также после регистрации ФЛП нужно обязательно зарегистрировать книгу учета доходов. Это можно быстро сделать в налоговой по месту регистрации. Книга ведется по выбору в бумажном или электронном виде. Но, к сожалению, зарегистрировать книгу пока еще невозможно онлайн.

На портале можно внести любые изменения в ФЛП?

На портале доступны изменения трех видов данных — гражданство, виды экономической деятельности и контактные данные. Что делать, если нужно внести другие изменения? Обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг. Например, изменить ФИО, место жительства, серию номер паспорта, налоговый номер теперь можно только офлайн. Важно заметить, что если пользователь изменил КВЭД, то необходимо сообщить об этом налоговую. Это можно сделать онлайн, но через электронный кабинет налогоплательщика. Или же обратиться лично в налоговую по месту регистрации.

Как закрыть СПД? Почему нельзя это сделать только по представлению заявления на портале?

Подать заявление на закрытие ФЛП можно за 2 минуты. По этой услуге можно прекратить предпринимательскую деятельность в соответствии с данными ЕГР.

Однако отдельно необходимо также обратиться в налоговую, уплатить налоги и подать налоговую отчетность. При наличии лицензий, необходимо будет их прекратить. А также закрыть банковский счет.

Напомним, из-за переноса данных из старого реестра в новый Минюст с 7 по 16 августа временно прекратил регистрацию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Ранее в Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы.

Также сообщалось, что Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование в Украине возможности регистрации ООО на правительственном портале "Дія".