Самозанятых и ФЛП могут штрафовать даже после их закрытия — налоговая

Штрафы и пени с самозанятых лиц и ФЛП фискалы вправе взыскивать после завершения их профессиональной и предпринимательской деятельности, а если она будет продолжена без регистрации, то в госбюджет конфискуют всю сумму полученной от нее прибыли.

О таким мерах воздействия на нерадивых налогоплательщиков рассказала Государственная налоговая служба в письме, разосланном в СМИ 23 июня, сообщает UBR.ua.

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В частности, Главное управление ГНС в Киеве информирует о положениях в законе 466-IX (бывший законопроект 1210), касающихся самозанятых лиц и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

- они берутся на учет в ГНС в день принятия заявления;

- постановка на учет ФЛП подтверждается сведениями на портале электронных сервисов без обязательной выписки из реестра, как ранее;

- ФЛП, совмещающее независимую профессиональную деятельность, учитывается как ФЛП с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности;

- изменен порядок внесения в Государственный реестр физических лиц — плательщиков налогов записи о прекращении предпринимательской деятельности ФЛП или независимой профессиональной деятельности физического лица;

- государственная регистрация прекращения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности физического лица не прекращает обязательств, которые возникли в период деятельности;

- если после прекращения своей деятельности самозанятое лицо продолжает ее по факту, то считается, что оно начало ее без взятия на учет.

"Раньше было 2 разных заявления: можно было регистрироваться как предприниматель, а можно как "независимая профессиональная деятельность", и люди часто ошибались, подавали не то заявление или подавали оба, это была большая коллизия в законе. Налоговики теперь поменяли администрирование в зависимости от деятельности", — прокомментировала изданию Александра Томашевская, налоговый консультант, генеральный директор Е. С. Консалтинг.

Если основная часть письма направлена на разъяснение изменений в администрировании самозанятых лиц, удобных для самих налоговиков, то для самозанятых наиболее важными являются последние 2 пункта из этого перечня, так как они касаются налогообложения и финансовых санкций за нарушения.

Устоявшейся практикой для самозанятых лиц стало совмещение профессиональной деятельности и малого предпринимательства, благодаря чему они могут уходить от налогообложения.

Например, практикующий адвокат в качестве самозанятого лица должен уплачивать 18% подоходного налога (НДФЛ), 1,5% военного сбора, а также 22% единого социального взноса (ЕСВ) — всего 41,5% со своего заработка. Однако при регистрации им ФЛП юриста–субъекта предпринимательства он будет выплачивать, например, всего 5% налогов, существенно экономя на отчислениях в госбюджет и Пенсионный фонд.

При таком совмещении самозанятое лицо действует как адвокат только в тех случаях, где необходимо предъявление адвокатского удостоверения, например, при представлении клиента в суде, и если по суду компенсируются затраты на адвоката, то такой доход облагается ставкой в 41,5%. В остальных же случаях можно проводить доходы как ФЛП. Именно на такую практику намекает письмо ГНС.

Закон 466-IX не препятствует совмещению, да в целом, считают эксперты, на деле и не может ей воспрепятствовать. Однако фискалы тем не менее акцентируют внимание на финансовых санкциях за нарушения.

"Определено, что государственная регистрация прекращения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности физического лица… не прекращает… обязательств, возникших при осуществлении… деятельности, и не изменяет сроков, порядков выполнения таких обязательств и применения штрафных санкций и начисления пени за их невыполнение", — говорится в письме ГНС.

В целом, это логичное заключение с точки зрения бизнес-деятельности, однако в отечественных реалиях фискалы могут обкладывать штрафами и задним числом, что они активно применяли даже в период карантина, когда штрафы и пени вообще были законодательно запрещены.

Поэтому совмещение двух видов деятельности может дать в будущем теоретическую основу для штрафов задним числом, как за неуплаченные налоги, так и за просрочку в их оплате — кто знает, как в будущем могут воспринять такой уход от налогов.

"Вполне может оказаться, что бывшему адвокату будут приходить "космические" штрафы как частному лицу за вдруг найденные в прошлом нарушения. Впрочем, на данный момент за сам факт совмещения наказаний в законе не предусмотрено", — пишет издание.

Особое внимание фискалы уделили также и наказанию за продолжение профессиональной деятельностью после снятия с регистрации, когда, например, тот же адвокат принимает гонорары и никак за них не отчитывается — ни как самозанятое лицо, ни как ФЛП.

"В случае, если после внесения в Государственный реестр записи о прекращении предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, физическое лицо продолжает осуществлять такую деятельность, считается, что оно начало такую деятельность без взятия его на учет в качестве самозанятого лица", — сказано в письме.

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Данная формулировка означает, что такой гражданин фактически ведет неразрешенный бизнес, а значит, может быть наказан на всю сумму полученного от незаконного бизнеса дохода. То есть уплатит в данном случае не 5% или 41,5%, а все 100% прибыли. Такая формулировка позволяет обходить даже максимальное ограничение налоговой ставки.

"У нас максимум налогов — это 41,5% с чистого дохода, больше налогов нельзя брать. Формально есть старая норма, что все деньги идут в госбюджет с прибыли от деятельности без регистрации. Но в реальности это не работает, у нас все очень криво прописано. Если человек подал годовую декларацию и заплатил с нее доходы, то о какой вообще деятельности "без регистрации" может идти речь", — говорит Томашевская.

Эксперты сомневаются, что такую норму будут применять, иначе в этом случае придется применять ее очень широко — к сотням тысяч украинцев, которые торгуют на OLX товаром или предлагают там же услуги сантехника, и все без регистрации деятельности.

Лицам же, которые ведут профессиональную деятельность, к которым могут возникнуть вопросы, в таком случае выгоднее просто уплатить налоги, подав годовую декларацию как физлицо и заплатив 19,5% налогов, что вдвое меньше нагрузки для самозанятого лица.

Напомним, ФЛП и самозанятые лица, временно освобожденные от уплаты ЕСВ, а также частично безработные продолжают считаться застрахованными в Фонде социального страхования Украины лицами, в связи с чем эта категория граждан имеет право на все выплаты и услуги от Фонда соцстраха, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.