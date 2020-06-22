ФЛП могут начинать подавать заявления на списание им недоимки по уплате ЕСВ — юрист

Физические лица — предприниматели (ФЛП), имеющие недоимку по уплате ЕСВ, могут подать заявление госрегистратору для ее списания в рамках недавно вступившего в силу Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Об этом Delo.ua рассказал юрист, советник ООО "Актио" Валерий Белкин.

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Напомним, указанный закон, принятый Верховной Радой 13 мая 2020 года, Президент Украины Владимир Зеленский подписал 2 июня.

"С 3 июня действуют нормы указанного Закона, касающиеся списания суммы недоимки, начисленные плательщикам ЕСВ из числа ФЛП на общей системе налогообложения и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, за период с 1 января 2017 года, а также штрафы и пеня, начисленные на эти суммы недоимки, если такими плательщиками не получен доход (прибыль) от их деятельности, которые облагаются НДФЛ", — сообщил Валерий Белкин.

Для этого необходимо в течение 90 календарных дней ФЛП на общей системе налогообложения подать госрегистратору по месту нахождения регистрационного дела ФЛП заявление о госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности, а в налоговую — отчетность по ЕСВ за 2017-2020 годы, если она не была подана ранее. Лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в свою очередь, необходимо подать в налоговый орган по основному месту учета заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕСВ и отчетность по ЕСВ за период 2017-2020 года, также если она не была подана ранее.

"После подтверждения вышеуказанных действий, налоговый орган в течение 15 рабочих дней проведет камеральную проверку и по результатам проверки примет решение о списании суммы недоимки, штрафных санкций и пени или примет решение об отказе", — рассказал Белкин.

В случае частичной уплаты, списания сумм недоимки, а также штрафов и пени, начисленные на суммы недоимки до принятия закона, тогда налоговый орган принимает решение о списании суммы недоимки, штрафных санкций и пени в части, которая осталась неуплаченной, говорит юрист.

"Штрафы к плательщику ЕСВ при указанных требованиях не применяются. Требование об уплате указанных выше сумм будут считаться отозванными в день принятия налоговым органом решения о списании суммы недоимки, штрафных санкций и пени. Начисленные и уплаченные или взысканные за указанный период суммы недоимки, штрафных санкций и пени не подлежат возврату", — рассказал советник ООО "Актио".

Помимо этого, как известно, закон предусматривает с 1 января 2021 года освобождение самозанятых лиц и физлиц — предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них.

Кроме того, для ФЛП (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства отменяется обязанность платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода (прибыли).