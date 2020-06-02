Платить соцвзнос не нужно: Зеленский подписал закон об отмене двойного налогообложения ЕСВ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 592-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по устранению дискриминации по кругу плательщиков, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые имеют основное место работы, с 1 сентября 2021 года от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них.

Кроме того, закон также отменяет обязанность ФЛП (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, за которые не было получено дохода (прибыли).

Закон предусматривает государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года 13,3 тысячи физических лиц-предпринимателей прекратили деятельность.

Напомним, в конце мая Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №591-IX.

Предполагается, что закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанного с их доплат в размере до 300% к заработной плате.

Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц-предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.