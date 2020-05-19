Бизнес 20 минут назад

Коронакризис: в Украине за апрель закрылись свыше 13 тысяч ФЛП

По состоянию на 1 мая в Украине насчитывалось 1,899 млн физлиц-предпринимателей

Закрытие ФЛП. Фото: из открытых источников Закрытие ФЛП. Фото: из открытых источников
Закрытие ФЛП. Фото: из открытых источников

В апреле 2020 года 13,3 тысяч физических лиц-предпринимателей прекратили деятельность.

По состоянию на 1 мая в Украине насчитывалось 1,899 млн ФЛП, сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу агентство "Українські новини".

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Примечательно, что в этом апреле при продолжении действия ограничительных мер, связанных с распространением карантина, число прекративших свою деятельность ФЛП оказалось на 3000 меньше, чем в апреле 2019 года.

Указано, что предприниматели прекращали работу в таких областях:

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 6500;

- информация и телекоммуникации — 1200;

- временное размещение и организация питания — 900;

- предоставление других услуг — 800;

- профессиональная, научная и техническая деятельность — 800;

- перерабатывающая промышленность — 600;

- транспорт, сельское хозяйство, почтовая и курьерская служба — 600;

- другие виды деятельности — 1800.

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Ранее в Минсоцполитики сообщили, что ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения и относящиеся к первой и второй группам плательщиков единого налога, могут оформить помощь на детей дистанционно.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил физлицам-предпринимателям  отказаться от ведения книг учета доходов и расходов на время карантина, если ее ведение должно было начаться после введения карантина.

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