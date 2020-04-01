Бизнес 1 час назад

Кабмин разрешил малому бизнесу не вести книги учета во время карантина

Из-за невозможности приобрести книги учета доходов и расходов правительство приняло решение временно остановить их использование на время карантина

Кабмин разрешил малому бизнесу не вести книги учета во время карантина Кабмин разрешил малому бизнесу не вести книги учета во время карантина
Фото: Дебет-Кредит

Кабинет министров Украины разрешил физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) отказаться от ведения книг учета доходов и расходов на время карантина, если ее ведение должно было начаться после введения карантина.

Соответствующее решение было принято сегодня, 1 апреля, в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

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"Одна из ограничительных мер во время карантина — запрет работы учреждений торговли. Из-за невозможности приобрести книги учета доходов и расходов правительство приняло решение временно остановить их использование на время карантина", — пояснили в Государственной налоговой службе.

Вместе с тем, в течение трех месяцев со дня завершения карантина ФЛП должны подать в контролирующие органы заполненную книгу, включая доходы и расходы за период карантина.

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Ранее сообщалось, что в Украине вследствие введения карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.

Напомним, финансовый комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, которым предлагается отменить ЕСВ для ФЛП, отменить штрафы за нарушение налогового законодательства и отсрочить введение РРО на время карантина в связи с коронавирусом.

17 марта Верховная Рада Украины одобрила проект закона о поддержке налогоплательщиков на период карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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