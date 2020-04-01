Кабмин разрешил малому бизнесу не вести книги учета во время карантина

Кабинет министров Украины разрешил физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) отказаться от ведения книг учета доходов и расходов на время карантина, если ее ведение должно было начаться после введения карантина.

Соответствующее решение было принято сегодня, 1 апреля, в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

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"Одна из ограничительных мер во время карантина — запрет работы учреждений торговли. Из-за невозможности приобрести книги учета доходов и расходов правительство приняло решение временно остановить их использование на время карантина", — пояснили в Государственной налоговой службе.

Вместе с тем, в течение трех месяцев со дня завершения карантина ФЛП должны подать в контролирующие органы заполненную книгу, включая доходы и расходы за период карантина.

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Ранее сообщалось, что в Украине вследствие введения карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.

Напомним, финансовый комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, которым предлагается отменить ЕСВ для ФЛП, отменить штрафы за нарушение налогового законодательства и отсрочить введение РРО на время карантина в связи с коронавирусом.

17 марта Верховная Рада Украины одобрила проект закона о поддержке налогоплательщиков на период карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.